Socialistas andaluces contra Juan Espadas y al dictado de Ferraz: ya le piden que ni se presente al congreso regional

Peligra la continuidad de Juan Espadas como secretario general del PSOE andaluz. A dos meses de la celebración del Congreso Regional, cada vez son más las voces críticas con el liderazgo del actual líder de los socialistas de Andalucía. Unas críticas, además, que provienen ya no solo de la militancia, sino de socialistas con relevancia dentro del partido en Andalucía.

El secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido "generosidad" a Espadas para que no encabece la candidatura a la secretaría general andaluza. En una entrevista con 7TV, el también alcalde de San Roque (Cádiz) ha invitado a Juan Espadas a que "recapacite" su intención de optar a la reelección, y es que el líder gaditano aboga por una candidatura de "unidad", consensuada, que no haga necesaria unas primarias.

Una vez clausurado el Congreso Federal del Partido Socialista a nivel nacional, las federaciones autonómicas comienzan sus trámites de cara a los Congresos Regionales. En el caso de Andalucía, dicho congreso ya tiene fecha y sitio: se celebrará en Armilla (Granada), el fin de semana previo al 28F, día de Andalucía. El fin de semana del 22 y 23 de febrero, por tanto, se reunirán en cónclave los socialistas andaluces. Del 7 al 10 de enero se presentarán las precandidaturas a primarias, y el 1 de febrero será la jornada de votación en caso de que haya más de un candidato y se recurra a las primarias.

Si los rumores que se han venido escuchando en los últimos meses se cumplen, ciertamente habrá más de una propuesta para el partido en Andalucía. El propio Ruiz Boix reconoció estar trabajando en un nuevo proyecto alternativo al de Espadas, aunque descartó presentarse como candidato. Por el contrario, aseguró estar trabajando para "que haya una persona que tenga todas las mejores virtudes".

"Decisión propia"

Además de la propuesta de Ruiz Boix, un grupo de críticos con Espadas ha formado la plataforma Bases Andaluzas Socialistas, en la que se integran diferentes sensibilidades dentro del partido, pero con una cosa en común: su descontento con la dirección del partido en Andalucía.

En la plataforma se reúnen los militantes que, en el último Congreso, apoyaron a Susana Díaz y al tercer candidato en las primarias, el exdiputado por Sevilla Luis Ángel Hierro, que también participa en este movimiento. Además, también se incorporan las bases que votaron por Espadas en 2021, pero que hoy están desencantadas con su papel al frente del PSOE andaluz.

Ahora, el objetivo es configurar una lista alternativa a la candidatura de Espadas. En el centro, volver a hacer del PSOE andaluz un partido con "decisión propia", y que no esté sometido a los dictados de Ferraz. Por el momento, no hay una "cabeza visible" que lidere el proyecto, si bien el manifiesto fundacional está firmado por ocho militantes, uno por provincia.

"Andalucista y de izquierdas"

También ha expresado sus críticas hacia el secretario general, Juan Espadas, uno de sus parlamentarios autonómicos: Mario Jiménez, otrora vicesecretario de la federación andaluza durante la etapa de José Antonio Griñán, y portavoz del grupo en el Parlamento con Griñán, primero, y años más tarde con Susana Díaz.

Con motivo del 4D, Día de la Bandera andaluza, el diputado ha defendido en su perfil de X la necesidad de crear un nuevo proyecto "100% andalucista y de izquierdas". Jiménez se ha convertido en las últimas semanas en la voz más crítica dentro del grupo parlamentario socialista, que, por el contrario, suele invitar a los críticos a que expresen sus propuestas en el Congreso Regional.

Lo cierto es que no es la primera vez que Mario Jiménez expresa sus críticas hacia la Ejecutiva regional. Tras conocerse en octubre la última encuesta de intención de voto en Andalucía, en la que la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) daba la mayoría absoluta, de nuevo, al PP de Juanma Moreno, el parlamentario apuntó en su perfil de X que no cambiarían Andalucía "si no cambiamos el PSOE-A". En dicha encuesta, el ‘CIS andaluz’ otorgaba a los populares el 41,8% de los votos, frente al 27,1% que augura para los socialistas. Esto es una diferencia de casi 15 puntos, y de entre 24 y 28 escaños.

Cuatro derrotas electorales

Lo cierto es que los datos de la encuesta complementan los resultados electorales del PSOE-A desde que Juan Espadas asumió la secretaría general. La primera derrota, y más significativa a nivel simbólico, fue la de las elecciones autonómicas de 2022, cuando el PP ganó, por primera vez en la Historia, con mayoría absoluta en Andalucía.

Ganó el PP las elecciones municipales de 2023, cuando arrebataron las alcaldías de las 8 capitales al PSOE, y solo uno de ellas, la de Jaén, mediante un pacto de gobierno con Jaén Merece Más. Las elecciones generales de julio también dieron la victoria a la candidatura de Feijóo, que logró el 36,44% de los votos (2,98 puntos por encima del PSOE) y 25 escaños. Los populares, además, mejoraron sus resultados en un 15,91% con respecto a los de 2019.

La última derrota electoral fue en las elecciones europeas, en las que el PP se impuso al PSOE, por primera vez en Andalucía. Las cifras fueron similares a las de las elecciones a las Cortes: el PP obtuvo el 37,87% de los apoyos, mientras el PSOE recabó el 32,16% (5,71 puntos de diferencia).

Juan Espadas terminaba así en junio un ciclo electoral marcado por las derrotas para su formación. Como cabeza visible del partido en Andalucía, las voces críticas apuestan por una renovación del liderazgo como vía para mejorar los resultados –si bien históricos del partido en la región, como el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, apuestan por que el problema del PSOE-A no reside en el liderazgo, sino en la "falta de proyecto".