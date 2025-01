El escalofriante audio del presunto asesino del joven apuñalado en Sevilla

El municipio de Gerena, en Sevilla, está consternado tras el asesinato de un joven de 17 años de Aznalcóllar a las puertas de un instituto. Los acontecimientos se desarrollaron este miércoles alrededor de las 14:35 horas, cuando Emergencias 112 Andalucía recibió una alerta sobre una agresión que había dejado a un joven inconsciente en las inmediaciones del centro educativo.

La agresión mortal se produjo en un horario cercano a la salida de clases, concretamente en la zona donde suelen aparcar los autobuses escolares. Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor del apuñalamiento, un joven de 19 años residente en El Castillo de las Guardas, huyó en coche tras cometer el crimen. La rápida actuación de los agentes de la Guardia Civil, que contaron con el testimonio de varios testigos, permitió identificar y detener al sospechoso poco después.

Horas más tarde, se llevó a cabo una segunda detención vinculada al incidente, según fuentes del caso citadas por Europa Press. Aunque las autoridades han asegurado que todas las personas implicadas están identificadas, no se descartan nuevas detenciones conforme avancen las pesquisas.

Amenazas de muerte

El diario digital El Pespunte ha compartido un audio que el presunto asesino habría enviado días antes a la víctima: "Illo, escúchame niño, me cag* en todos tus muert** socio, cuando te voy a sacar las tripas, hijo de put*, a ti y a tu madre. ¿Te estás enterando o no, niño? Que eres un put* niño chico de mier** socio. Todo el día mirando a mi novia en el instituto y ahora dándole a seguir en Instagram, ¿tú que eres tonto o qué, socio? Que te he dado a seguir 20 veces y no me has aceptado. Me cag* en tus muert**. A ver si te cojo que te voy a sacar las tripas, hijo de put*", podía escucharse en la grabación. Según el análisis, dicho audio sugiere que las motivaciones detrás de la agresión podrían estar relacionadas con los celos.

🔴🔊Audio de las amenazas previas al asesinato en Gerena

El joven de 17 años ya había sido amenazado antes del crimen. Aquí se escucha cómo el presunto agresor le dice: "Te voy a sacar las tripas"

➡️Estas amenazas, aparentemente motivadas por celos, ocurrieron antes de que el… pic.twitter.com/YTGn78G0Z6 — El Pespunte (@elpespunte) January 9, 2025

Luto y respeto por la familia

El Ayuntamiento de Gerena ha decretado dos días de luto oficial, jueves y viernes, como muestra de solidaridad y respeto hacia la familia de la víctima. En un comunicado, el Consistorio expresó sus condolencias a los allegados del fallecido, a la comunidad educativa del instituto y a los vecinos de Aznalcóllar, al tiempo que pidió prudencia en la difusión de información no contrastada para proteger tanto a la familia como el desarrollo de la investigación.

"La noticia ha causado una gran conmoción. Ahora es el momento de acompañar a la familia en su dolor y de que se sienta arropada en este duro trance. También de que actúe la justicia ante este despreciable crimen", señaló el Ayuntamiento en su comunicado.