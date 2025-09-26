La 'trama familiar' del PSOE sevillano: esposas contratadas a dedo en empresas públicas

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sigue el cerco a más integrantes del Partido Socialista Obrero Español por presuntas tramas de corrupción. Los agentes de la UCO han fijado ahora el foco en las esposas del vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; de David Hijón, quien fue director del grupo socialista en Sevilla entre 2008 y 2011; Fran Páez y Miguel Ángel Millán por haber firmado un contrato con empresas públicas del Ayuntamiento sevillano, como Lipasam o Emvisesa, sin haber hecho la prueba de oposición.

El socialista Rafael Pineda, actual jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, fue quien permitió gran parte de los contratos. De hecho, Gómez de Celis lo colocó como gerente de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, entre 2007 y 2011, etapa en la que se contrató a una larga lista de familiares y amigos. De entre ellos sobresale el nombre de Marian Capón, pareja del exgerente de Urbanismo con Monteseirín, Miguel Ángel Millán, siendo la pareja amiga íntima de Pineda.

Otro de los fichajes fue Daniel Zambrana, director en el Ayuntamiento con Celis, y nombrado jefe de servicio sin proceso selectivo. Zambrana se quedó sin trabajo tras el fracaso del que, por entonces, era la mano derecha del primer edil Sánchez Monteseirín, que fue nombrado en 2010 como jefe de servicio sin pasar ningún proceso selectivo. Es más, actualmente, sigue en dicho puesto de trabajo.