Andalucía activa el 'Acto único' para detectar el cáncer de mama en un solo día

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la puesta en marcha del denominado ‘Acto único’ para la detección del cáncer de mama, un nuevo procedimiento que permite realizar en una sola jornada la mamografía, la ecografía y, si es necesario, la biopsia. La medida ya se aplica en el sistema sanitario público andaluz desde el pasado 12 de enero y forma parte de las actuaciones destinadas a reforzar los protocolos de detección precoz.

Moreno ha presentado esta iniciativa durante su visita al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, uno de los centros donde ya se desarrolla este procedimiento en pacientes con sospecha de cáncer dentro del programa de cribado.

Un día, varias pruebas diagnósticas

El ‘Acto único’ consiste en concentrar en un mismo día las pruebas diagnósticas necesarias cuando existe sospecha de cáncer de mama. De este modo, las pacientes pueden someterse a mamografía, ecografía y biopsia en una única visita hospitalaria.

Según ha explicado el presidente andaluz, el objetivo es "reforzar la seguridad y calidad asistencial" que se ofrece a las mujeres incluidas en el programa de cribado. Durante su visita al centro hospitalario almeriense, Moreno ha asistido a una demostración práctica de este nuevo circuito asistencial.

Damos un nuevo salto de calidad en la sanidad pública andaluza con un Plan Renove de 15M para el @TorrecardenasHU. Hemos renovado equipamiento del centro y se ha instalado un esperadísimo PET-TAC. ¡El hospital ya es uno de los 5 mejores de nuestra comunidad!#AndalucíaTeCuida pic.twitter.com/bRtceYuyd3 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 16, 2026

La implantación del ‘Acto único’ se acompaña de un refuerzo de personal sanitario. El presidente ha señalado que ya se ha contratado el 70% de los 705 profesionales previstos, lo que supone alrededor de 500 nuevos efectivos destinados a los distintos programas de cribado de cáncer.

"Ésta es la sanidad pública por la que luchamos y en la que creemos", ha afirmado Moreno, quien ha defendido un modelo "eficaz, bien gestionado" y dotado de recursos humanos y equipamiento.

El presidente de la Junta de Andalucía y el consejero de la Presidencia, en un momento de la visita.

La visita institucional ha incluido un recorrido por las instalaciones del Hospital Universitario Torrecárdenas, que ha sido objeto de una remodelación en distintas áreas, entre ellas la de oncología, donde se ha renovado el equipamiento.

En el conjunto del hospital se ha completado la sustitución de 700 camas, incluidas 28 destinadas a pacientes críticos. También se han renovado 60 ecógrafos, siete mesas quirúrgicas y nueve de anestesia, entre otros dispositivos.

Estas actuaciones forman parte de un ‘plan renove’ que ha contado con una inversión de 15 millones de euros y que, según la Junta, tiene como finalidad actualizar infraestructuras y equipamientos que acumulaban años de uso.

La inversión sanitaria

Entre 2019 y 2025, el Gobierno andaluz ha invertido en la red sanitaria de la provincia de Almería 170 millones de euros. De esa cantidad, más de 134 millones se han destinado a la modernización y equipamiento hospitalario, mientras que 36 millones se han dirigido a Atención Primaria.

En cuanto a los indicadores de posicionamiento, el Ejecutivo andaluz ha señalado que el Hospital Universitario Torrecárdenas se sitúa entre los cinco mejores hospitales de Andalucía y ocupa el puesto 24 en el ranking de hospitales con mejor reputación de España, tras ascender 12 posiciones desde 2020.

Plan ‘Andalucía Actúa’

Durante su intervención, Moreno también ha recordado que este martes se presentará el nuevo Plan ‘Andalucía Actúa’, diseñado para reparar los daños ocasionados por el temporal de borrascas que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas.

El plan contempla un primer paquete de medidas urgentes centradas en la reparación de infraestructuras básicas como carreteras, centros educativos y sanitarios. Según ha indicado el presidente, se trata de un programa "abierto y vivo" que se ampliará progresivamente para atender otras necesidades, dentro del ámbito competencial de la Junta.