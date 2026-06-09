Tenerife acogerá un macrocentro europeo de supercomputación e inteligencia artificial

El Cabildo de Tenerife y la empresa Bechtle han presentado la propuesta técnica de una plataforma convergente que unificará en la isla los ámbitos de la supercomputación tradicional, la inteligencia artificial acelerada y los servicios de cloud privado bajo un único marco de gobierno. Este ambicioso proyecto aspira a convertirse en un espacio de referencia en todo el sur de Europa.

El sistema se articulará sobre una infraestructura de última generación de Dell PowerEdge, conformada por doce nodos de cómputo basados en procesadores AMD EPYC y cuatro nodos equipados con aceleradores NVIDIA H200, todo ello conectado mediante una potente red no bloqueante. Asimismo, el almacenamiento alcanzará una capacidad bruta superior a los 6,7 petabytes mediante un sistema automatizado.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha destacado que esta iniciativa no solo sitúa a la región en la élite tecnológica, sino que permite construir un verdadero ecosistema de IA orientado a todo el continente. "Hablamos de atraer inversión, generar hasta 500 empleos cualificados y ofrecer oportunidades a nuestro talento", ha asegurado Dávila, añadiendo que es una apuesta estratégica para que la isla lidere, desarrolle y exporte este tipo de servicios sin limitarse a consumirlos.

El proyecto propone la creación del Bechtle HPC & AI Hub - South Europe (B-HAIS), que centralizará la gestión de iniciativas corporativas para clientes de España, Portugal, Italia y Grecia. El vicepresidente de Bechtle ha afirmado que el objetivo es consolidar un hub tecnológico sin precedentes, aprovechando el mercado de más de 70.000 clientes corporativos con los que cuenta la multinacional a nivel europeo.

Supercomputación atlántica

El centro operará desde dos sedes complementarias en la región. Por un lado, la instalación técnica de misión crítica se ubicará en el CPD D-ALiX del ITER, en el municipio de Granadilla. Por otro, la sede corporativa y de innovación se instalará en el enclave de Cuevas Blancas del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT).

El catálogo de servicios del nuevo centro se enfocará en cuatro grandes áreas: inteligencia artificial y ciencia de datos, ingeniería avanzada, producción audiovisual y ciencia aplicada. Según el consejero de Innovación, Juan José Martínez, este nuevo Centro de Supercomputación del Atlántico permitirá a Tenerife entrar en el codiciado Top 500 mundial y actuar como un imán para captar proyectos internacionales.

Empleo e inversión

En el ámbito laboral, la empresa prevé una plantilla que crecerá hasta los 200 profesionales en su quinto año, garantizando que al menos el 70 % de los puestos sean ocupados por residentes canarios mediante contratos indefinidos. Esta fuerte creación de empleo estará respaldada por una inyección de capital de aproximadamente 33 millones de euros por parte de Bechtle, que también asumirá el déficit operativo de los tres primeros ejercicios para asentar el modelo.

Finalmente, esta nueva infraestructura tecnológica se presenta como una alternativa europea soberana frente a los grandes competidores estadounidenses. Al operar bajo el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y el reglamento europeo de protección de datos, la instalación ofrecerá precios de cómputo hasta un 25 % más baratos que alternativas como AWS o Azure, viéndose notablemente impulsada por las sinergias energéticas que aporta el entorno insular.