La Gomera distingue a diez referentes del deporte de la isla

El Cabildo de La Gomera celebró este jueves la III Gala del Deporte, un acto institucional con el que reconoció la trayectoria, el compromiso y los valores de diez deportistas, clubes y entidades que han contribuido al crecimiento del deporte en la isla.

La ceremonia, celebrada en el Auditorio Insular, puso en valor el esfuerzo, la constancia y la dedicación de quienes han destacado por sus méritos deportivos y por su implicación en la promoción de la actividad física y los hábitos saludables entre la población gomera.

Durante el acto, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que el deporte constituye "una herramienta de cohesión social, educación y desarrollo personal", al tiempo que agradeció el trabajo de deportistas, entrenadores, clubes y familias por mantener vivo el tejido deportivo de la isla. También subrayó el compromiso de la institución insular con el impulso de nuevas iniciativas y el apoyo a las diferentes disciplinas deportivas.

La gala distinguió a diez personalidades y entidades que han sobresalido por su trayectoria, sus resultados deportivos y su contribución al deporte gomero durante el último año. Los reconocimientos abarcan distintas modalidades y ponen de relieve la diversidad del deporte insular, así como el papel que desempeñan los clubes y asociaciones en la formación de nuevos deportistas.

El consejero insular de Deportes, Guillermo Medina, incidió en que estos premios buscan visibilizar el esfuerzo diario de quienes representan los valores del deporte, como la superación, el compañerismo, el respeto y la solidaridad, además de servir de inspiración para las nuevas generaciones.

Con esta tercera edición, la Gala del Deporte se consolida como el principal acto de reconocimiento al deporte gomero, reforzando el compromiso del Cabildo con el desarrollo deportivo y el apoyo al talento local.