Canarias analiza la reforma de la financiación para blindar el REF

El Gobierno de Canarias ya ha puesto a trabajar a sus equipos para analizar con detalle el borrador de la reforma del sistema de financiación autonómica remitido el pasado viernes por el Ejecutivo central. El objetivo es claro: revisar la "letra pequeña" del documento y asegurarse de que la propuesta no perjudique a los intereses del archipiélago.

Así lo ha explicado este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Según ha señalado, se trata de un texto "largo y denso" que requiere un análisis técnico antes de fijar una posición definitiva.

Aun así, Cabello considera positivo que, después de 17 años, se abra el debate para renovar un modelo de financiación que considera desfasado. Eso sí, ha insistido en que cualquier reforma debe respetar el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y reconocer las particularidades de un territorio fragmentado en ocho islas.

"Los retos de Canarias son muy diferentes a los que teníamos hace veinte años y necesitamos un sistema adaptado a la realidad que vivimos", afirmó el portavoz, quien recordó que la comunidad autónoma cuenta con circunstancias específicas que deben reflejarse en el reparto de los recursos.

Optimismo prudente

El Ejecutivo regional reconoce que aún quedan muchos datos por analizar y numerosas variables por estudiar. Aunque valora que el Ministerio de Hacienda muestre sensibilidad hacia las demandas de Canarias, reclama que esa disposición quede reflejada de forma clara en el texto definitivo, con garantías jurídicas y cifras concretas.

"Somos optimistas, pero no excesivamente confiados. Queremos leer con detalle qué dice exactamente el documento, negro sobre blanco", aseguró Cabello, dejando claro que el Gobierno no dará nada por hecho hasta completar el análisis.

En paralelo, no se descarta que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, convoque en los próximos días a los grupos parlamentarios para intentar consensuar una posición común de las islas antes de que arranque la negociación definitiva sobre el nuevo modelo de financiación.

Preguntado por la postura de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que votó en contra de la nueva regla de gasto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Cabello restó importancia a posibles discrepancias dentro del Ejecutivo. Aseguró que el Gobierno de Canarias mantiene una posición conjunta y que todas las decisiones se toman con un único objetivo: defender los intereses del archipiélago.