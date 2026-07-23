Gobierno y cabildos acuerdan un nuevo FDCAN de 2.600 millones para la próxima década

El Gobierno de Canarias y los Cabildos insulares han establecido este jueves las bases para la renovación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Este plan de inversión se extenderá a lo largo de los próximos diez años y contará con una dotación global que supera los 2.600 millones de euros. De esta cuantía, el Ejecutivo autonómico se compromete a aportar 1.600 millones.

Tras la celebración de la V Conferencia de Presidentes, encuentro que contó con la presencia de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, en calidad de invitada, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, detalló que el nuevo fondo reorientará sus líneas de actuación. En el contexto socioeconómico actual, el plan priorizará áreas como la innovación, el desarrollo de infraestructuras y la denominada economía de los cuidados.

Un documento en fase de adaptación técnica

Durante su intervención, Clavijo reconoció la complejidad del proceso, señalando que las corporaciones insulares dispusieron de apenas 24 horas para analizar el borrador del decreto. No obstante, destacó que los Cabildos han realizado aportaciones enriquecedoras al texto, el cual definió como un "documento vivo" basado en la cogobernanza entre el Gobierno autonómico, los Cabildos y los Ayuntamientos.

Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Antonio Morales, respaldó la continuidad del Fdcan, calificándolo de "instrumento fundamental" para el desarrollo económico y la cohesión social del Archipiélago. Morales confirmó que, ante el escaso margen de tiempo para estudiar el documento inicial, se constituirán comisiones de trabajo técnicas bilaterales para redactar un texto definitivo que recoja las demandas específicas en materia social, económica y medioambiental.

Vivienda y políticas sociosanitarias como prioridad

En cuanto a las áreas de inversión, los representantes institucionales coincidieron en el protagonismo que tendrán las políticas de habitabilidad y bienestar. Morales subrayó que el problema de la vivienda ocupará un lugar central en los nuevos fondos.

Asimismo, se potenciará el desarrollo de infraestructuras sociosanitarias, una medida que, según indicó el presidente de la Fecai, no sustituirá a un hipotético tercer plan sociosanitario, sino que buscará complementar y profundizar en la red de atención actual de las Islas. También se estudiarán las propuestas insulares orientadas al fomento del empleo y la posible prórroga de un año para culminar los proyectos pendientes del anterior Fdcan.