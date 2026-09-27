El Cardonal afronta su mayor transformación residencial con 25 millones

La Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (MUVISA) ha adjudicado las obras del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de El Cardonal, una actuación que el Ayuntamiento considera la mayor operación de regeneración urbana de carácter residencial de Canarias.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de 49 edificios y 438 viviendas, además de la mejora de los espacios públicos del entorno. Las viviendas, que tienen más de medio siglo de antigüedad y son de propiedad privada, serán objeto de actuaciones destinadas a mejorar sus condiciones de habitabilidad y seguridad.

Las obras se han dividido en cinco lotes. Los cuatro primeros, correspondientes a la rehabilitación de los edificios, han sido adjudicados a Construplan, Construcciones y Planificación, mientras que Probisa Vías y Obras se encargará del lote destinado a los espacios públicos.

Una vez completada la adjudicación, la normativa establece ahora un plazo de 15 días hábiles para formalizar los contratos.

18,6 millones para ejecutar las obras

El importe de adjudicación de las obras asciende a 18.653.221,27 euros, frente a los 20,4 millones previstos inicialmente en la licitación. La diferencia supone un ahorro de alrededor de 1,7 millones de euros, un 8,75 por ciento menos.

El presupuesto global de la actuación alcanza los 25.090.583,42 euros, una cantidad que incluye también la redacción de los proyectos y el funcionamiento de una oficina de atención a los vecinos.

La financiación procede de los fondos europeos Next Generation, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. El Consistorio aportará 12.943.651,12 euros, incluida la cantidad necesaria para cubrir un incremento de casi cuatro millones de euros derivado de la inflación.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha señalado que la adjudicación supone "un paso decisivo" en la estrategia municipal de rehabilitación residencial y ha defendido la coordinación entre las distintas administraciones implicadas. El Ayuntamiento prevé que los trabajos comiencen cuanto antes y asegura que mantendrá informados a los residentes durante el desarrollo de las actuaciones.

Los vecinos aportarán menos del 1%

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la reducida aportación económica que tendrán que asumir los propietarios de las viviendas.

En conjunto, los vecinos aportarán 173.632,50 euros, apenas el 0,69 por ciento del coste total de la actuación. Además, las familias que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica podrán beneficiarse de una reducción de esta cantidad e incluso quedar exentas del pago.

El objetivo es actuar sobre un área residencial construida hace más de 50 años y mejorar tanto los edificios como los espacios comunes y públicos del entorno.