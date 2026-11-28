Canarias afronta este domingo, 29 de noviembre, unas elecciones generales con más de 1,8 millones de electores inscritos, incluidos los residentes en el extranjero. El dispositivo electoral del archipiélago contará con 2.941 mesas distribuidas en 1.040 locales. La jornada determinará quiénes ocuparán los escaños canarios en el Congreso y en el Senado, dos elecciones que tienen reglas distintas tanto en el reparto territorial como en la forma de votar.

Quince diputados y once senadores

En el Congreso, Canarias elegirá 15 diputados de los 350 que componen la Cámara. La provincia de Las Palmas dispone de ocho escaños y la de Santa Cruz de Tenerife, de siete. El reparto se realiza por provincias, de manera que los votos de ambas circunscripciones no se suman para adjudicar conjuntamente los representantes del archipiélago.

Para el Senado, la circunscripción es insular. Gran Canaria y Tenerife eligen tres senadores cada una, mientras que La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura eligen uno por isla. Son, por tanto, once senadores de elección directa.

De nueve de la mañana a ocho de la tarde

Los colegios electorales abrirán de 9:00 a 20:00 horas, en horario canario. Si al anunciarse el cierre quedan electores dentro del local o en su acceso que todavía no hayan votado, podrán hacerlo.

Antes de desplazarse conviene comprobar el colegio y la mesa asignados. La tarjeta censal contiene esa información y el Instituto Nacional de Estadística también ofrece un servicio de consulta. Revisarlo permite evitar confusiones con el local utilizado en anteriores convocatorias.

Dos papeletas y una diferencia fundamental

La papeleta blanca corresponde al Congreso. El elector escoge la candidatura que quiere apoyar y la introduce en el sobre correspondiente. Se vota una lista cerrada, sin seleccionar individualmente a sus integrantes ni modificar su orden.

La papeleta sepia corresponde al Senado y permite escoger candidatos concretos. En Gran Canaria y Tenerife se pueden marcar como máximo dos nombres, aunque cada isla elija tres senadores. En La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura solo puede marcarse un candidato. En las dos islas capitalinas es posible elegir nombres de distintas formaciones. Superar el número permitido de marcas convierte el voto al Senado en nulo.

Qué documentos sirven para identificarse

Para votar hay que acreditar la identidad ante la mesa. Se admiten el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir con fotografía. Los documentos físicos deben ser originales; las fotocopias no sirven.

Una de las novedades de esta convocatoria es la autorización del DNI digital mediante la aplicación oficial MiDNI. Quien utilice esta opción deberá abrir la aplicación delante de la mesa y generar en ese momento el código QR temporal. Los miembros de la mesa comprobarán su autenticidad mediante el dispositivo habilitado para ello.

La autorización de MiDNI no se extiende a todas las aplicaciones de documentación digital. MiDGT sigue suspendida como medio de identificación electoral, según el acuerdo de la Junta Electoral Central del 5 de noviembre.

Qué ocurre si se solicitó el voto por correo

Quienes hayan solicitado el voto por correo y tengan la petición aceptada no podrán votar presencialmente el domingo. Esta limitación se aplica aunque finalmente no hayan enviado su voto.

El plazo para depositar el voto por correo ya ha terminado. La Junta Electoral Central lo amplió hasta el jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas. Por tanto, el día de las elecciones no permite completar este trámite ni sustituirlo por el voto en la mesa.

Permisos para quienes trabajen el domingo

Los trabajadores por cuenta ajena cuyo turno coincida con la apertura de los colegios pueden disponer de un permiso retribuido de hasta cuatro horas, según el tiempo de coincidencia.

La resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias establece dos horas de permiso cuando la coincidencia sea de dos a menos de cuatro horas; tres horas cuando sea de cuatro a menos de seis; y cuatro horas cuando alcance las seis o más. Si la coincidencia es inferior a dos horas, no se reconoce este permiso.

En los contratos a tiempo parcial contemplados por la resolución, la duración se reduce proporcionalmente. La empresa organiza el momento de disfrute y el trabajador puede solicitar en la mesa la certificación de voto que sirva como justificante.

Cuándo comenzarán a conocerse los resultados

La difusión oficial de los resultados provisionales está prevista a partir de las 20:00 horas en Canarias, las 21:00 en la Península. En las mesas se cuentan primero las papeletas del Congreso y después las del Senado.

Los datos de la noche electoral serán provisionales. El escrutinio general está previsto entre el 4 y el 7 de diciembre. Las nuevas Cámaras celebrarán sus sesiones constitutivas el 23 de diciembre, conforme al decreto de convocatoria.