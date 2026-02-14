El hijo de Paulina Rubio y Colate podrá decidir en un juicio con quién de los dos se queda

El hijo de la cantante Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera, testificará ante la jueza encargada del proceso en fecha próxima, y decidirá él mismo con quién de ellos se queda definitivamente. De esa manera su custodia dejará de ser una continua batalla entre sus progenitores.

Andrea Nicolás, ya con quince años, es objeto de una batalla legal que se libra ante la Corte Familiar de Miami. La jueza resolverá de una vez por todas este ya largo conflicto, tras el acuerdo al que han llegado Paulina y su ex. El expediente judicial elaborado por Amber Glaser, guardiana legal del menor, señala que Andrés Nicolás ha crecido en un conflicto constante entre sus padres.

He aquí, a continuación, la historia de la pareja que, por las veces que ha trascendido a los medios de comunicación, ha llegado a un punto de hartazgo, de ahí la importancia que tiene ese inmediato juicio en el que Andrea Nicolás resolverá el contencioso.

Paulina Rubio nació hace cincuenta y cuatro años en Ciudad de México. "La chica dorada", como se la conoce, es una popular cantautora, también actriz, modelo, presentadora y empresaria. Se mueve en el escenario con su repertorio musical de muy diversos géneros: pop latino, dance, rock, baladas, rancheras… Hija de la actriz mexicana Susana Dosamantes y el abogado español Enrique Rubio González. Susana se divorció y celebró una segunda boda con el actor español y productor de cine Carlos Vasallo. Paulina ha desarrollado hasta el presente una intensa actividad artística desde que formara parte del grupo infantil Timbiriche. Icono del pop latino, debutó en la pantalla con la película "Bésame en la boca". Su sensualidad es parte de su atractivo físico. La comunidad LGTBIQ la considera, sobre todo en México, una muy admirada "reina gay". Otra de sus apariciones públicas fue en su cualidad de modelo para Roberto Cavalli. Faceta a la que unió otra: la de diseñadora. Como creativa, Paulina ha demostrado siempre mucha imaginación. Su carácter impulsivo lo ha demostrado con creces junto a Colate.

Los avatares sentimentales de Paulina son unos cuantos, pues muy enamoradiza desde su adolescencia, tuvo su primer novio cuando formaba parte de una banda, el español David Muñoz Fonseca. Los apadrinó, musicalmente, Miguel Bosé cantando al unísono "Don Diablo". Y cuando Paulina Rubio debutó en 1992 como solista, se enrolló con otro de sus compañeros, el llamado Erik Rubín. Parece que también este coqueteaba con la cantante Alejandra Guzmán, lo que enfureció a Paulina y entre ambas hubo "sus más y sus menos". Alejandra tenía mucho genio, como comprobé durante un almuerzo con ella.

Transcurría el año 2003 cuando Paulina se ennovió con el muy mujeriego Ricardo Bofill Jr., que tuvo sus momentos de gloria periodística cuando se casó con Chabeli, la hija de Julio Iglesias, en un enlace que duró lo que un pastel a la puerta de una escuela.

Y en el verano de 2005 Colate, que ya tenía ganada su reputación como conquistador, comenzó a salir con Paulina, hasta casarse con ella en Cancún el 30 de abril de 2007. Andrea nació por mediación de cesárea en noviembre de 2010. Cuando ya sus padres se peleaban al dos por tres.

Acapararon la prensa rosa durante varios años. Vivían muy acaramelados siempre hasta que, por celos, sobre todo, rompieron su unión, divorciándose en 2014. Paulina fue, mucho después, madre también de un niño, Eros, fruto de su relación con el cantante Gerardo Bazúa, con quienes en la actualidad convive en Miami.

Paulina fue acusada por Colate de haber maltratado físicamente al hijo de ambos, cuando este contaba catorce años. En su defensa salió un antiguo novio de aquella, José María Torre. Y en el pasado 2025 Paulina obtuvo la custodia temporal de Andrea Nicolás.

Entre otras propuestas para solucionar tan complicado embrollo, Paulina y Colate contemplaron la idea de que el chico viviera en un internado, lo que no se ha llevado a cabo.

El informe de la asistente social del tribunal que entiende el caso señala que Paulina acusa a Colate de influir negativamente en su hijo y él, a la contra, responsabiliza a la cantante de lo mismo. Según la legislación norteamericana, Andrea Nicolás tendría potestad para decidir con quién quiere estar. A lo que Colate se agarra declarando que su hijo quiere vivir a su lado en España. Por lo relatado, habrá que esperar próximamente el fallo judicial que determine ya con quién convivirá Andrea. Y el caso quedará cerrado. La decisión del adolescente, sin duda alguna, tendrá un perdedor (o perdedora).