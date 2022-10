El calor extremo puede producir daños graves a nuestro cabello, en especial si aplicamos la plancha a más de 230°C. Por este motivo, en estos casos lo mejor es utilizar un buen protector térmico de pelo como el Kerastase Genesis Defense , que nos permita brindarle a nuestro cabello la protección debida y así mantenerlo siempre sano y bello.

Para un liso perfecto necesitamos un secado y luego un planchado, pero no todos los productos nos ayudarán a proteger bien el cabello. Existe una gran variedad de opciones al hablar de estos protectores térmicos, pero no todos son de la misma calidad, por lo que tomar una decisión de compra no siempre es fácil.

¿Cuál es el mejor protector térmico de pelo del mercado?

Encontrar un buen protector térmico de pelo puede llegar a ser bastante difícil, debido a la gran variedad de opciones que nos encontramos en el mercado. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones para que escojas de forma acertada. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Protector térmico de pelo Kerastase Genesis Defense

Protector térmico de pelo Kerastase Genesis Defense

Sin duda alguna este es uno de los mejores protectores térmicos de pelo que encontraremos en el mercado actual. Cuenta con un sistema de protección de la fibra contra la rotura, lo que permite facilitar el peinado y proporciona una hidratación que refuerza la fibra, favoreciendo la elasticidad del pelo. Su fórmula está enriquecida con células nativas de Edelweis, que tienen un gran poder antioxidante y raíz de jengibre, que tiene un gran poder protector contra los agresores externos del cabello.

Permite tener el pelo más suave, brillante, ligero y totalmente protegido contra la rotura. Viene en una presentación con textura de leche en spray, y una fragancia de Bergamota con notas ligeras, cítricas y florales. Permite una protección para el cabello hasta los 220°C, ofrece una gran hidratación, nutrición y reduce el encrespamiento durante 24 horas incluso en condiciones de alta humedad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "no ensucia el pelo, es bastante bueno, deja un olor muy agradable y tiene un gran rendimiento". Por otra parte, destacan que "ayuda al cuidado del pelo, da mucha vida al pelo y ofrece una muy buena protección". Esta es una opción bastante interesante a considerar, en especial porque tiene un olor que es muy agradable.

Ver precio

2. Protector térmico de pelo ghd bodyguard spray

Protector térmico de pelo ghd bodyguard spray

Este es un producto que combina tanto polímeros protectores como agentes acondicionadores que permiten que permiten que el cabello se mantenga más suave y flexible. Viene en una presentación de spray de 120ml, que permite tener un gran rendimiento. Permite crear una capa protectora sobra la superficie del cabello, dejándolo completamente preparado para el peinado diario con calor.

Se destaca por tener una fórmula que es muy ligera e invisible, lo que hace que sea apta para todo tipo de cabellos sin ningún inconveniente. Ayuda a prevenir el daño de las cutículas, mejorando la superficie del cabello, dejándolo completamente suave y sedoso gracias a su sistema de protección térmica. Se recomienda utilizarlo con los productos de la misma marca para conseguir un mejor resultado en general.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "protege el pelo del calor, es un producto que debes aplicar antes de usar el secador o la plancha". También destacan que "deja el cabello bastante suelo, nada apelmazado, con un discreto aroma y el pelo no sufre en absoluto con el calor de la plancha". Es un producto de nivel profesional, que se difumina bien en el pelo y que no deja ningún tipo de restos.

Ver precio

3. Protector térmico de pelo Bold Uniq Coconut 10

Protector térmico de pelo Bold Uniq Coconut 10

Se trata de un tratamiento a base de coco que hidrata el cabello seco y dañado, evitando las puntas abiertas y el frizz. Es completamente revitalizante, da cuerpo, volumen y brillo, lo que permite que puedas combatir los daños producidos por el calor en tu cabello. Permite mantener el cabello fuerte y suave, además de protegerlo por completo de temperaturas hasta los 230°C.

Permite reducir las mechas sueltas, evita nudos y enredos frustrantes por el cabello seco. Permite peinar, alisar y cepillar el cabello con la plancha sin que este se vaya a dañar. Tiene un sistema de protección avanzada del color, protegiendo al cabello de la radiación UV, y fijando el color para obtener unos tonos de cabello mucho más vibrantes. Es un tratamiento muy versátil y que permitirá que puedas tener un cabello mucho más sano.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy ligero, no emplasta el cabello y protege muy bien del calor, siendo una buena opción como protector solar". Además, destacan que "cumple con su función, huele muy bien, y no te deja el pelo grasiento". Es una muy buena opción a tener en cuenta, ofreciendo un buen resultado a la hora de proteger nuestro pelo.

Ver precio

4. Protector térmico de pelo Neatly Smooth & Shine

Protector térmico de pelo Neatly Smooth & Shine

Este es un protector de cabello para plancha y secador, que sirve como un escudo para proteger el cabello de la agresión del calor. Previene la rotura del pelo y asegura una hidratación perfecta para mantenerlo siempre sano y suave. Es ideal para evitar los daños en la estructura del cabello causados por las altas temperaturas. También funciona muy bien como protector solar capilar, evitando las puntas abiertas o rotas.

Tiene una fórmula orgánica a base de keratina vegetal, ayudando a conseguir un cabello que será liso desde el interior de la fibra capilar, sellándola sin dañarla. También permite controlar el frizz o encrespamiento, logrando un proceso de alisado que suaviza e hidrata el pelo. Para su aplicación bastará con agitarlo sobre el cabello húmedo o seco, repartiéndolo de forma uniforme antes de pasar la plancha, de usar el secador o de la exposición al sol.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es muy fácil de usar, protege muy bien el pelo y deja un olor que es muy agradable". Por otra parte, destacan que "da un buen resultado, el pelo queda suave, suelto y brillante". Este es un modelo que es un poco graso, por lo que es más recomendable para cabellos que sean secos.

Ver precio

5. Protector térmico de pelo OGX Argan Oil Heat Protection Spray

Protector térmico de pelo OGX Argan Oil Heat Protection Spray

Se trata de un protector térmico de pelo en spray que permite proteger el cabello del daño causado por el uso diario del secador, alisado y rizado. Tiene una fórmula reparadora, enriquecida con aceite de argán marroquí, que ayudará a proteger el cabello del calor al mismo tiempo que reducirá su tiempo de secado, realzando el brillo.

Permite tener un cabello mucho más brillante, sedoso y protegido, garantizando así un peinado sin esfuerzo y un cabello de aspecto saludable que huele muy bien. Es muy fácil de usar porque simplemente habrá que rociar el spray sobre el cabello húmedo desde la raíz hasta las puntas antes de secarlo para sellar la protección nutritiva. No contiene ningún tipo de sulfatos y cuenta con un pH equilibrado para el cabello.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, asegurando que "deja el pelo más brillante y con muy buen olor, y es mejor poner poco con el pelo húmedo para que no deje el pelo graso". También destacan que "el aceite es muy bueno, cumple con las expectativas, y deja el pelo con un aroma muy agradable". Es una buena opción, permite proteger el pelo en la playa y del calor de la plancha.

Ver precio

6. Protector térmico de pelo John Frieda Detox & Repair

Protector térmico de pelo John Frieda Detox & Repair

Este es un spray protector del cabello que permite fortalecerlo y protegerlo de los quiebres y de las puntas abiertas. Tiene una fórmula diseñada con aceite de aguacate y té verde que es rico en antioxidantes y que permite tener un efecto reparador sobre el cabello. Permite que tengas un cabello mucho más suave, evitando los daños causados por el calor.

Libera el cabello de todas las impurezas no deseadas, y crea la base perfecta para una reparación visible, así como una regeneración inmediata. Es perfecto para el pelo dañado, seco, quebradizo y estresado. Simplemente se debe aplicar sobre el cabello húmedo y rociar abundantemente por todo el cabello. No se debe enjuagar después de aplicado, y puedes peinar tu cabello normalmente.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "huele muy bien, con poco que apliques ya queda el pelo muy suave y nada apelmazado". Además, destacan que "es muy buen producto, deja el cabello muy sedoso, con brillo y el olor es muy agradable".

Ver precio

7. Protector térmico de pelo TRESemmé Expert Selection Repara & Fortalece 7

Protector térmico de pelo TRESemmé Expert Selection Repara & Fortalece 7

Se trata de un producto que protege el pelo de los efectos del uso diario del secador y de las planchas, reduciendo hasta en un 82% las roturas. Protege contra un total de 7 tipos de daños, y su fórmula con biotina y pro bond complex, tiene una mezcla de moléculas patentada que restaura el cabello. Repara las fibras capilares desde el interior y las protege de forma bastante efectiva contra los efectos del calor.

Deja el cabello muy suave, saludable y manejable. Para su uso se recomienda aplicar el tratamiento desde la mitad del cabello hasta las puntas, y peinarlo con un peine de púas anchas o con los dedos desde la raíz hasta las puntas. Se debe dejar actuar por un período de 2 a 3 minutos, y se puede usar una vez por semana o tantas como sean necesarias. Es un tratamiento imprescindible para proteger el cabello de los daños causados por el calor al peinarse.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "protege muy bien contra la plancha, deja el pelo más voluminoso y brillante". Por otra parte, destacan que "evita el encrespamiento, huele genial, y permite mantener el pelo planchado por mucho tiempo". Protege el pelo de una forma bastante efectiva, y no es nada pegajoso, por lo que el pelo queda muy manejable al utilizarlo.

Ver precio

8. Protector térmico de pelo Válquer Profesional Hair Thermal Protector

Protector térmico de pelo Válquer Profesional Hair Thermal Protector

Este es un protector térmico de pelo que tiene una muy buena relación calidad-precio, que tiene una formulación a base de queratina. No contiene ningún tipo de sulfatos, parabenos, sal, colorantes o siliconas. Evita de forma bastante efectiva la deshidratación de la fibra capilar, lo que permite que tengas un cabello mucho más suave y sedoso.

Este actúa como un escudo para el cabello, para los procesos de moldeado a altas temperaturas, sin que las fibras de tu cabello se vayan a ver afectadas negativamente. Se puede utilizar sobre el cabello seco o húmedo, y siempre se debe aplicar antes de aplicar calor. Para un uso adecuado se debe agitar antes de utilizar para conseguir así una mayor eficacia del producto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un muy buen protector, deja el pelo bien preparado para la plancha". También afirman que "el producto consigue su objetivo, el olor es agradable y la textura deja el pelo bastante suave". Es una opción bastante buena para proteger el pelo y el olor que tiene es fantástico.

Ver precio

9. Protector térmico de pelo Revlon Professional UniqOne

Protector térmico de pelo Revlon Professional UniqOne

Si estás buscando un protector térmico de pelo barato, no cabe duda de que este será una gran opción para ti. Permite tener un cuidado profesional del cabello en tu hogar, y aporta 10 beneficios al cabello en un solo producto. Además, viene con una fragancia muy agradable que refleja la personalidad de las mujeres modernas.

Se debe aplicar el spray directamente sobre el cabello mojado y peinándolo para desenredarlo. También se puede aplicar sobre el cabello seco, simplemente pulverizando el spray en la palma de la mano y frotándolo para distribuirlo en medios y puntos. Es un producto apto para todo tipo de cabellos. Es un spray completamente vegano, y que ofrece una gran protección para tu cabello.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "cumple de sobra con las expectativas, desde el primer uso deja el pelo mucho más sano, grueso y las puntas reparadas". Además, destacan que "deja el pelo muy brillante, sedoso y huele genial, protegiendo muy bien del sol del verano".

Ver precio

Recomendaciones para comprar un buen protector térmico de pelo: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar un protector térmico de pelo, tendremos que fijarnos en algunos aspectos importantes. Dentro de los principales a considerar estarán:

Tipo de cabello

Todos los cabellos son distintos, y es por este motivo que debemos fijarnos en que el producto sea ideal para nuestro tipo de cabello. Los cabellos finos tienden a perder volumen con productos que sean pesados, por lo que siempre es mejor buscar los que son a base de agua y debemos evitar aplicar demasiado producto.

Por otra parte, los cabellos rizados tienden a cumular grasa en el cuero cabelludo y a tener las puntas más secas, por lo que lo mejor es buscar un producto hidratante. Las personas con pelo con tratamientos químicos, lo ideal es utilizar estos protectores de forma esporádica, y buscar aquellos que estén indicados para cabellos tinturados.

Frecuencia de uso de la plancha

Si eres de las personas que utiliza a diario la plancha para el pelo o el secador, es muy probable que tu cabello ya tenga algún daño. Por este motivo, lo ideal es buscar un producto que tenga un potente efecto reparador y restaurador del cabello.

Pero, si el uso de las herramientas de calor es esporádico, puedes optar por utilizar un protector térmico menos intenso.

Tipo de protector térmico

Los protectores térmicos pueden venir en crema o en aceite, sin embargo, una de las formas más cómodas de aplicarlos es comprando los que vienen en spray. Si tu pelo tiende a ser graso, tienes que alejarte de los aceites, y de los ingredientes pesados, porque esto puede generarte mucha más grasa en tu cabello.

Además, para tener un mayor volumen los sprays son la mejor opción, porque son ligeros y no añadirán peso extra a nuestro cabello. También si tu pelo está muy seco, lo mejor es buscar productos que ofrezcan hidratación extra para tu cabello, y que tenga ingredientes que ayuden en su reparación.

¿Qué es un protector térmico de pelo?

Un protector térmico de pelo es un producto que cubre cada una de nuestros cabellos con una capa que ayudará a protegerlo del calor. El calor normalmente proviene de las herramientas que se usan para estilizar el cabello, pero también puede deberse a la radiación solar, especialmente durante el verano.

Estos tienen diferentes formulaciones dependiendo de los efectos que estemos buscando, y algunos son de textura más grasa que otros. Lo ideal es que escojas un producto adaptado a tu tipo de cabello, porque de esta forma podrás asegurarte de que no te lo vaya a dejar demasiado grasoso.

¿Para qué sirve un protector térmico de pelo?

El uso de estos productos es imprescindible siempre que tengas plancha, secador de cabello o rizador. Esto debido a que es un producto de cuidado capilar, y que permite evitar los daños que puede producir el calor que se utiliza a la hora de estilizar el cabello.

Sin embargo, se recomienda un uso adecuado de este tipo de productos bajo las recomendaciones del fabricante. De lo contrario, podrías tener un pelo con una textura que es poco saludable y estéticamente no deseada.

Ventajas que tienen los protectores térmicos de pelo

Existen múltiples ventajas que tienen los protectores térmicos de pelo, dentro de las que nos encontraremos con las siguientes:

Ayudarán a disminuir el daño que es producido por el calor.

Permiten crear una capa protectora sobre el cabello.

Algunos tienen propiedades hidratantes.

Mejoran la textura y manejabilidad del cabello, dejándolo muy suave.

Disminuyen el tiempo de secado del cabello.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos productos no pueden prevenir el daño causado por el calor por completo, porque la mayoría tienen un límite de 220°C de protección. Si expones tu cabello a una temperatura superior a esta, no tendrás ningún tipo de protección para tu cabello.

¿Qué daños produce el calor sobre nuestro cabello?

Cada cabello tiene una estructura compleja que está formada por varias capas y diferentes componentes químicos. Los componentes principales del cabello son proteínas, lípidos, pigmentos y agua, descomponiéndose su estructura a temperaturas de 240°C y superiores, que es cuando las proteínas se empiezan a romper.

Los equipos para el estilizado del cabello normalmente no llegan a esas temperaturas, pero las proteínas y lípidos del cabello pueden empezar a presentar daños a temperaturas que son mucho más bajas. Por este motivo, al utilizar secador para el cabello, planchas o rizadoras puede ir debilitando el cabello aumentando la posibilidad de que se quiebre.

Se puede disminuir el riesgo de estos daños utilizando los aparatos a temperaturas más bajas. Sin embargo, siempre será mejor aplicar un protector térmico capilar dentro de tu rutina para evitar los daños causados por el calor.

¿Cómo se usa el protector térmico de pelo?

Lo ideal es contar con champú y acondicionador que permita complementar a los protectores térmicos, en especial si utilizas herramientas que emitan calor a menudo. Si combinas un protector con un acondicionador que tenga los mismos ingredientes, podrás tener un efecto de capas, que brindará más protección para nuestro cabello.

Una vez que lavamos el cabello y lo acondicionamos, debemos aplicar el protector sobre el pelo mojado o húmedo, dependiendo de las indicaciones del fabricante. Sin embargo, algunos también se pueden aplicar después de que el pelo se seque, pero debes leer las instrucciones para saber si el producto se puede usar de esta forma. Lo que si es necesario es aplicarlo siempre antes de la exposición a la fuente de calor para evitar el daño que se pueda producir en el cabello.

Precauciones a la hora de usar herramientas de calor

Para que un protector térmico de pelo funcione mejor, lo ideal es utilizar los aparatos de calor de una forma correcta. Se aconseja disminuir la temperatura del aparato lo más que puedas, porque así evitarás los daños más fuetes como quemarlo o que se quiebre. En caso de tener que usar el aparato en un nivel elevado de temperatura debes moverlo constantemente para evitar problemas.

Además, al utilizar un secador de pelo, debemos mantenerlo a una distancia segura de nuestro pelo. Si se usa de forma constante, lo ideal ser hacer un tratamiento acondicionador para el cabello por lo menos una vez por semana para mantener el cabello en óptimas condiciones.