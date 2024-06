Cómo conseguir el bronceado saludable de la reina Letizia

Cada aparición de la reina Letizia se convierte en viral, ya sea por su estilismo, su peinado, maquillaje o por el color saludable de su piel en cualquier época del año. Un bronceado adecuado realza sus rasgos, oculta imperfecciones en la piel y contribuye a que su rostro y otras zonas, como sus brazos o el escote, luzcan saludables y descansados.

Si no quieres tomar el sol y no renuncias a que tu piel tenga color puedes utilizar un autobronceador en sus múltiples formatos (gotas bronceadoras, serum con color, aceite sublimador, bruma, crema hidratante facial o corporal, aceite seco, iluminador corporal, etc.) que favorece mucho y además permite conseguir ese bronceado bonito y sano.

Si quieres conseguir un color en tu piel como el de la reina Letizia, no te olvides de estos pasos:

Exfoliación e hidratación para conseguir un tono uniforme: La exfoliación facial y corporal es indispensable ¿El objetivo? Eliminar las células muertas de la piel, las impurezas y mejorar la textura para que luzca suave y bonita. Además, mejora la circulación sanguínea y hará que el bronceado luzca más uniforme y bonito. Para la exfoliación facial, se recomiendan activos como el ácido glicólico, o si tienes la piel sensible, con el ácido láctico, para una exfoliación más suave. Piel siempre hidratada: Mantener la piel con unos niveles óptimos de hidratación hace que luzca jugosa, y rellena, evitando así la descamación y la formación de arrugas por desecación. Es importante hidratarse bebiendo, al menos, un litro y medio de agua al día sin olvidarnos de aplicar tratamientos hidratantes de forma tópica con activos emolientes e hidratantes, como el ácido hialurónico o la niacinamida. Autobronceador para conseguir un bronceado saludable: Para el rostro es ideal el formato de gotas bronceadoras mezcladas con la crema hidratante habitual. Esto permite transformar la piel, otorgándole un aspecto más radiante. A diferencia de la exposición solar directa, la reina Letizia cuida su piel evitando la radiación solar en el rostro, siempre aplicando protector solar para prevenir manchas, arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel. Estos productos, en su mayoría, contienen DHA, una molécula de bronceado avanzada, además de extractos de plantas que contribuyen a mantener su apariencia fresca y juvenil. Con apenas unas gotas de estos productos, la piel adquiere instantáneamente un tono dorado similar al resultado que se obtendría después de un día en la playa.

¿Cómo se aplicar el autobronceador?

Para el cuerpo, necesitaras un guante aplicador ya que tienen una textura específica que facilita la aplicación. Una vez realizada la exfoliación (y sin haber aplicado crema corporal) pon el producto en el guante (para evitar que las palmas de las manos absorban demasiado pigmento y se queden de color naranja).

Aplica el autobronceador en movimientos ascendentes y circulares para que el resultado sea más homogéneo. ¿Un truco? Empieza por las piernas y muslos (sin llegar a las rodillas). Cuando quede poco producto en el guante será el momento de pasarlo por las rodillas. Esto mismo sucede con los codos, ya que estas zonas absorben más pigmento que el resto del cuerpo y así no dejamos matices anaranjados.

Para el rostro has de comenzar aplicando el autobronceador por la zona T (frente, nariz y barbilla) y extenderlo suavemente hacia la parte externa de la cara. Lo principal es no volver a las mismas zonas para no dejar parches más pigmentados que otros.