La esperada campaña de Estrella Damm que revive los veranos de los 70

Estrella Damm revive los veranos de los icónicos años setenta en "Verano ‘78", una mirada creativa y evocadora de la forma de vida mediterránea en la que la música vuelve a contar con gran protagonismo. En esta ocasión, Damm se basa en uno de los hits que revolucionó el panorama musical de los setenta, "Yes, sir, I can boogie", del dúo Baccara, que conquistó el primer puesto de las listas musicales de Europa, Estados Unidos y México, batiendo todo tipo de récords más allá de nuestras fronteras.

"Verano ‘78" cuenta la historia de María, una joven que, después de despedirse de su abuela, recibe una caja de fotografías antiguas que le habían pertenecido, de entre las cuales le llama la atención una colección que data del verano de 1978. Es a raíz de esto que decide recorrer cada uno de los lugares que su abuela fotografió el verano de ese año.

Pasado y presente se mezclan en este viaje que las llevará a disfrutar de inolvidables días de playa y de noches estrelladas que parecían eternas, a bailar hasta que salga el sol, y a conocer personas que cambiarán el transcurso de los acontecimientos. Y todo esto, sin darse cuenta de que están viviendo, en años distintos, el que será el verano de sus vidas. Porque, "cambie lo que cambie, que lo importante nunca cambie".

Indiscutiblemente, la protagonista de la campaña de este verano de Estrella Damm es la música: "Yes, sir, I can boogie", del dúo Baccara. Una canción que no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que ha sido capaz de conquistar a diferentes generaciones, de la misma manera que lo hará este verano con la versión que la cantante y compositora británica Debbie ha interpretado en exclusiva para Estrella Damm, y que ya está disponible en Spotify .

"Verano ‘78" es una idea original de Oriol Villar –creador del concepto Mediterráneamente de Estrella Damm–, dirigida por Claudia Llosa –quien ya colaboró en las campañas de la cerveza de 2012 ("No es el qué, es el cómo"), 2014 ("Entrena el alma") y 2018 ("Cyrano")–. El spot cuenta con el oscarizado director de fotografía norteamericano Erik Messerschmidt, ganador de una estatuilla dorada por su trabajo en la película "Mank" (2020).