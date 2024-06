Las claves del maquillaje natural de la princesa Leonor

La princesa Leonor ha sabido encontrar en el estilo "no make up", de menos es más su seña de identidad, y así lo hizo con el look de belleza que escogió para visitar la Galería de las Colecciones Reales, con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI.

Si por el día la princesa de Asturias llevó un maquillaje más sobrio con apenas un poco de colorete, por la noche derrochó sencillez. Y es que a veces no hace falta ir muy maquillada, sino ir bien maquillada ya que con muy pocos productos, se puede hacer mucho, y más teniendo en cuenta que la princesa es joven, tiene una piel muy cuidada y que le hace falta poco, como afirma David Deibis, el maquillador oficial de Perricone MD.

Siguiendo el estilo de la reina Letizia, que es muy dada a este tipo de maquillajes de ojos, la princesa Leonor apostó por un color ahumado, en tonos tierras para que contraste con su color de ojos, maquillados de forma muy sutil porque la sombra está muy difuminada en la zona del párpado móvil. Era simplemente un toque de color para transformar el maquillaje que llevó por el día en uno de noche.

Destacaba que en la zona del párpado superior aplicó iluminador para iluminar la mirada, que, a la vez, sirve para agrandarla y darle más protagonismo a los ojos. Completó el look con máscara de pestañas aplicadas en abanico que consiste en peinar las pestañas de los extremos las peinamos hacia la sien, las del centro hacia arriba, y las interiores hacia el entrecejo.

A simple vista, la piel está tan jugosa que parece que la princesa Leonor no lleva base de maquillaje, aunque seguramente optó por una base de maquillaje muy ligera en un tono casi idéntico al de su propia piel que no solo unifica el tono, sino también cubre las pequeñas imperfecciones y rojeces que pueda tener su piel. Lo remató con un toque de color en las mejillas para dar ese efecto de haber tomado el sol y tener las mejillas más rosadas.

En cuanto al cabello, por la mañana se decantó por el cabello liso con raya en medio y algunos mechones 'escondidos' con horquillas, por la noche confió en su peinado favorito: la melena ondulada con mucho volumen y movimiento, que resalta su belleza y dulcifica sus rasgos.