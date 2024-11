Colas para conseguir el sérum antiarrugas español que actúa en 28 días

Este sérum español tiene muchos fans, sobre todo aquellas personas que están preocupadas por las arrugas, la falta de hidratación y la pérdida de jugosidad y es que es un producto que lo trata todo y en tiempo récord: en solo 28 días sus usuarios notan como el 58% de las arrugas han desaparecido y el 48% de su longitud ha disminuido considerablemente, y no solo eso, sino que desde la primera aplicación sienten como la hidratación mejora de forma sustancial haciendo que la piel se note más confortable y jugosa con solo dos gotas.

Es por ello por lo que, desde que la firma española Sibari Republic anunció que a partir del 2025 el Serum Origin dejará de existir tal y como lo conocemos y que para sacar el stock de almacén ofrece un 50% en este y en todos sus productos, las ventas se han disparado, llegando a vender un pedido cada dos minutos. A pesar de que las ventas casi colapsan la web de la marca, el Serum Origin sigue disponible (el cupón caduca el 15 de noviembre) a tan solo 57,5€ (cuando su precio habitual es 115€ ) aplicando el cupón: LIB50.

El sérum es el producto más conocido de Sibari Republic, pero no es el único que la marca ofrece; todos sus productos son formulados, producidos y envasados en España. Y eso es gran parte de su éxito: "Todo el proceso, desde la formulación al envasado se realiza en nuestros propios laboratorios bajo la supervisión de nuestros científicos para garantizar que todos ellos cumplen con lo que prometen. En el caso de nuestro producto insignia, el Serum Origin, ha demostrado ser capaz de reducir el número de arrugas en un 58%, sin duda todo un récord que no sería posible si lo fabricáramos de otra forma". Con esta efectividad no es de extrañar que la gente haya hecho cola por toda España cada vez que la firma ha abierto una nueva tienda.

La clave de su éxito es su eficacia avalada. Todas las fórmulas de Sibari Republic cuentan con estudios clínicos realizados por laboratorios independientes que garantizan que funcionan como prometen. Según estos estudios clínicos, el Serum Origin es capaz de reducir las arrugas en tan solo 4 semanas. Más concretamente hasta un 58% en el número, el 45% de la longitud y hasta un 11% los pliegues profundos. Además, y por si esto no fuera poco, el producto cuenta con casi 500 comentarios de usuarios reales que afirman que funciona desde el primer uso.

Lo que más se repite entre los comentarios es lo rápido que se absorbe y lo efectivo que es desde la primera aplicación. Otra de las cosas que también sorprende es que entre los comentarios podemos encontrar a muchos hombres, un público difícil de convencer en cuanto a cosmética se refiere. Ahora podréis comprarlo por solo 57,5 € aplicando el cupón: LIB50 antes de finalizar la compra.

Otra de las claves de la eficacia del producto es su fórmula. El director científico de la marca, Raúl Pérez, nos cuenta cómo lo formulan: "Para conseguir esta textura tipo gel que tan rápido se absorbe y tan bien actúa, utilizamos muy pocos ingredientes. Entre los ingredientes principales podemos encontrar ácido hialurónico de dos pesos moleculares distintos. Lo combinamos así para poder llegar a diferentes capas de la piel. Gracias este mix único, conseguimos arrugas se rellenen mientras conseguimos una hidratación y jugosidad inmediata".

Para que un producto funcione de forma efectiva hace falta contar con un equipo muy preparado. En Sibari Republic cuentan con una experiencia de más de diez años en el sector del ácido hialurónico para aplicaciones médicas. Además, apuestan por el talento español. Actualmente cuenta con un equipo formado por más de 140 personas de las cuales más de un tercio son científicos que dedican toda su experiencia y conocimiento a la creación de productos tan efectivos. Y por si esto fuera poco para elegir sus productos, todo se produce aquí, en España.

Ahora que esta marca nos acerca la ciencia a través de estos productos tan efectivos, a este irresistible precio y sin tener que hacer cola para conseguirlos, es una oportunidad única para conseguir la mejor cosmética 100% made in Spain. Podéis comprarlos en su web (sibarirepublic.com) introduciendo el cupón LIB50 antes de final finalizar la compra.