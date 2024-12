Qué hay detrás del famoso sérum español que reduce las arrugas en 28 días

Sibari Republic se ha hecho muy conocido estos últimos años por su famoso sérum de ácido hialurónico, el Serum Origin. Desde que comenzó con su estrategia de tiendas efímeras a finales de 2020 ha llegado a crear colas de hasta dos horas para conseguir sus preciados productos. Este año han llegado a vender la friolera de una unidad al minuto, superando sus previsiones de venta y ofreciendo todos sus productos con un 50% de descuento por primera vez en su web para que la gente no tenga que esperar sus ya habituales colas en el exterior de sus tiendas.

Pero, ¿por qué gusta tanto este producto? Hablamos con Itziar Beitia, la responsable de la marca Sibari Republic. "Lo que más llama la atención de la gente es la eficacia del sérum. Hemos demostrado mediante ensayos clínicos realizados bajo supervisión dermatológica que el Serum Origin reduce un 58% de las arrugas, el 48% de su longitud y el 11% de los pliegues profundos. Además, la gente que lo ha probado ve su piel más lisa y jugosa", nos explica. Este producto de lujo que tiene un precio habitual de 115 euros, solo hasta fin de año costará 57,5 euros. Sin duda es una oportunidad única para probarlo y ver estos resultados maravillosos en nuestra piel.

El boca a boca ha sido parte fundamental del éxito de Sibari Republic. Esta firma que nació para vender sus productos exclusivamente a través de su web comenzó a abrir tiendas efímeras a finales de 2020 donde ofrecían un 50% de descuento, algo nada habitual en firmas de alta cosmética. A través de esta estrategia, comenzaron a acercarse a los clientes, y estos, enamorados con los resultados que obtenían gracias a los productos de la marca, los recomendaban a sus seres queridos llegando a formar largas colas en los exteriores de las tiendas. Gracias a este boca a boca y a la eficacia de sus productos, la marca ha conseguido colas de hasta dos horas.

"Con nuestras tiendas efímeras además de acercar nuestras formulas, podemos dar a probar los productos para que puedan sentirlas en su propia piel. Cuando el cliente conoce todo lo que hay detrás y prueba lo eficaces que son nuestros productos, se enamoran y los van recomendando a amigos y familiares. Es así como hemos conseguido que año tras año tras año las colas sean más largas. Ha habido años en los que la gente ha llegado a esperar en pleno invierno hasta dos horas. La verdad que no hay mejor publicidad y nosotros no podemos estar más contentos con el trabajo", explicaba. Ahora que la firma ofrece este 50% de descuento también en web utilizando el cupón exclusivo LIB50, sin tener que esperar sus ya habituales colas, es una oportunidad única para adelantar esos regalos pendientes de Reyes y acertar con los mejores regalos hechos en España.

Además, serán un acierto seguro por que gustan a todos los que lo prueban. Si visitamos su web y buscamos su best seller, el Serum Origin, podremos corroborar a través de los casi 500 comentarios positivos que tienen que los productos gustan tanto a público femenino como al masculino. El secreto es la textura ligera que tiene esta fórmula que combina dos tipos de ácido hialurónico: "La textura del sérum es muy especial, es de tipo gel. La fórmula no lleva ningún espesante, es el mismo ácido hialurónico quien consigue la textura tan especial que tiene. Nada más cogemos el producto, la fórmula es un gel, pero cuando lo masajeamos se funde casi como si fuera agua y se absorbe nada más toca la piel. Inmediatamente, la piel queda hidratada y jugosa pero no queda ninguna sensación de pesadez o pegajoso", cuenta Beitia.

El producto no tiene ni perfumes, ni colorantes y está testado en pieles sensibles por lo que lo hace ideal para cualquier tipo de público. Este producto se puede encontrar de manera individual a 57,5 euros en su web, pero también ofrecen un pack especial en el que está incluido junto con un contorno de ojos que lo complementa a la perfección y que trae un neceser de regalo. Este pack pasa de costar 191 euros a 95,5 euros utilizando el cupón de descuento LIB50, así que es una oportunidad irrepetible para crear esa rutina que nos hará tener buena cara a instante.

Una marca con mucha ciencia

No es magia, es ciencia, es el eslogan de esta firma española de alta cosmética. Y es que hay mucha ciencia detrás de cada unos de sus productos que permite conseguir eficacias tan impresionantes como la del Serum Origin. "La formulación no es el único punto crítico en un producto, el método de producción es vital en su calidad y eficacia. Si lo comparamos con la cocina vemos muy claro que por mucho que tengamos la mejor receta e ingredientes la forma en que los cocinamos es fundamental para conseguir un buen resultado", explica.

En Sibari Republic han diseñado su propio proceso de producción que garantiza que los activos que se incluyen en la formula mantengan todas sus propiedades y eficacia. Para ello el equipo de Sibari Republic controla cada proceso de producción en sus propias instalaciones. "Cuando se trabaja con ácido hialurónico la velocidad de agitación, la temperatura y el tiempo de adición del ácido hialurónico son fundamentales para no deteriorar el producto", aclara.

Está claro que hay mucha ciencia detrás de las paredes del laboratorio de esta firma española llamada Sibari Republic. Esta firma con sede en el Parque Tecnológico de Álava nació en 2019 como marca experta en dermatología dentro de la empresa farmacéutica española i+Med.

I+Med, la empresa a la que pertenece la marca es experta en nano hidrogeles inteligentes y liberación controlada de sustancias activas. Actualmente la empresa cuenta con 6 patentes y trabajan en diversos proyectos de investigación para multitud de áreas terapéuticas como la oncología, ginecología o traumatología.

Gracias a su compromiso por apostar por el talento español esta compañía ya cuenta con más de 160 profesionales de los cuales más de un tercio es doctor en alguna disciplina del ámbito de las ciencias de la salud. No perdáis la oportunidad de comprar estos productos que tan bien funcionan y tanto tienen detrás de ellos y comprarlos ahora que ofrecen un 50% con el cupón LIB50.