Durante siglos hemos buscado la manera de perfeccionar la piel cubriéndola. Pigmentos, arcillas, polvos, aceites y, finalmente, maquillaje. El deseo de disimular aquello que no nos gusta no es precisamente nuevo: ya en el antiguo Egipto, miles de años antes de nuestra era, la cosmética formaba parte de la vida cotidiana.

Pero junto a esa obsesión por cubrir la piel siempre ha existido otra: conseguir que se vea tan bonita que apenas haga falta esconderla. Ungüentos elaborados con plantas, aceites, mieles o baños forman parte de una historia de la belleza que lleva siglos buscando exactamente lo mismo que perseguimos hoy: una piel uniforme, luminosa, jugosa y con aspecto saludable.

La diferencia es que ahora sabemos mucho más sobre cómo funciona la piel.

En las últimas décadas, tanto la cosmética como la medicina estética han puesto el foco precisamente ahí. Ya no se trata únicamente de corregir una arruga o una mancha concreta, sino de mejorar la calidad global de la piel: su textura, luminosidad, uniformidad y ese aspecto fresco que hace que el rostro parezca descansado incluso sin maquillaje.

Es el efecto que algunas usuarias de Luminus han terminado describiendo de una manera bastante gráfica: "piel maquillada,sin maquillaje".

Piel que ha utilizado el producto | Fuente: Luminus

El secreto puede estar en renovar, no en cubrir

Detrás de ese efecto se encuentra el Booster Elixir de Luminus, una fórmula desarrollada a partir de una combinación equilibrada de alfahidroxiácidos: ácido cítrico, ácido láctico y ácido glicólico; procedentes en un 70% de ingredientes de origen natural como la caña de azúcar, el mucílago del café, el higo, la papaya, el suero de leche o la bergamota.

Los AHA llevan años siendo uno de los grandes aliados de la cosmética precisamente por su capacidad para favorecer la renovación de las capas superficiales de la piel. Mediante una exfoliación química controlada ayudan a desprender las células muertas que se acumulan en la superficie y que pueden hacer que el rostro se vea más apagado, irregular o áspero.

Gotero Luminus Cosmetics | Fuente: Luminus

Al favorecer esa renovación, la piel va mostrando una superficie más lisa y luminosa, el tono se ve más uniforme y la textura más afinada. Es decir, parte de aquello que solemos intentar conseguir utilizando una base de maquillaje, pero trabajando directamente sobre el aspecto de la piel.

Y ahí está precisamente la filosofía de Luminus Cosmetics: no siempre hay que inventar un nuevo ingrediente revolucionario. A veces lo verdaderamente importante es conocer lo que funciona, entender por qué funciona y aprovechar los avances científicos y tecnológicos actuales para formularlo de la manera más eficaz y agradable posible.

30 gotas antes de dormir

La forma de utilizar el Booster Elixir de Luminus es sorprendentemente sencilla: por la noche, con la piel limpia, se aplican unas 30 gotas sobre rostro y cuello con un suave masaje.

Su combinación de AHA actúa durante la noche favoreciendo la renovación de la piel y ayudando progresivamente a mejorar el aspecto de manchas, pequeñas imperfecciones, textura irregular y poros visibles. Con el uso continuado, el objetivo no es cubrir aquello que no nos gusta, sino conseguir que la propia piel se vea cada vez más uniforme y luminosa.

Pero en Luminus tienen además un truco para aquellas noches en las que se busca un extra.

El truco: Booster Elixir AHA + Ácido Hialurónico

Booster elixir | Fuente: Luminus

Después de aplicar el Booster Elixir, se puede extender una capa fina de la Mascarilla Redensificante de Ácido Hialurónico de Luminus y dejarla actuar durante toda la noche.

La combinación tiene sentido: mientras los alfahidroxiácidos del Booster favorecen la renovación de la superficie de la piel, la mascarilla aporta el efecto hidratante y redensificante del ácido hialurónico. Renovación e hidratación trabajando en una misma rutina nocturna para conseguir a la mañana siguiente una piel con aspecto especialmente jugoso, fresco y luminoso.

Uno renueva. La otra hidrata y redensifica. Y juntos explican bastante bien por qué algunas usuarias de Luminus han terminado bautizando el resultado como "piel maquillada sin maquillaje".

Mascarilla redensificante | Fuente: Luminus

El Booster Elixir también resulta especialmente interesante cuando preocupan las imperfecciones, las marcas que estas pueden dejar o un tono poco uniforme, precisamente porque la renovación progresiva de las capas superficiales ayuda a mejorar la textura y el aspecto general de la piel.

Porque quizá el futuro de una piel bonita no consista en aprender a cubrirla mejor, sino en tener cada vez menos ganas de hacerlo.

El truco Luminus para probarlo en casa

Hasta el 30 de septiembre de 2026, con la compra del Booster Elixir de Luminus, la marca incluye de regalo 3 monodosis de su Mascarilla Redensificante de Ácido Hialurónico, para poder probar en casa esta combinación nocturna.