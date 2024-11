El nuevo bulo de la izquierda sobre la mala relación de la reina Letizia y Ayuso

La reina Letizia entregó el pasado miércoles los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en un acto en el que también estuvo presente la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Por las redes sociales circulan imágenes de ambas en las que se las ve a la entrada del salón de actos mientras charlan de forma distendida antes de sentarse en sus respectivos asientos.

La Reina, acostumbrada a estar pendiente de todos los detalles y relacionarse con los asistentes a los eventos, no se dirige a Ayuso en las imágenes que está utilizando la izquierda para señalar que no tienen buena relación. "Han coincidido hoy en una entrega de premios organizada por la Asociación de la Prensa de Madrid y la Reina ha pasado cuatro pueblos de ella. Es que ni la mira a la cara", escribe una periodista de Infolibre.

"Letizia tratando a Ayuso con la falta de respeto que se merece"; "el desprecio real: la Reina coincide con Ayuso en un acto y ni una mirada, ni una palabra, ni nada de nada. Normal, la diferencia entre ambas es tan abismal que, para Letizia, Ayuso debe ser como el mobiliario. Porque a alguien con el nivel intelectual de Ayuso, difícilmente se le dedica más que el silencio", escriben en las redes sociales.

La reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso han coincidido hoy en una entrega de premios organizada por la Asociación de la Prensa de Madrid y la reina ha pasado cuatro pueblos de ella. Es que ni la mira a la cara. 😂 pic.twitter.com/wMBKWKd2oF — ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 (@crispmarcote) November 20, 2024

La historia que se ha montado en redes sociales dista mucho de la realidad, ya que existen multitud de imágenes en las que se ve a doña Letizia hablando distendidamente con Ayuso. De hecho, al llegar la Reina se saludaron con dos besos e incluso doña Letizia le cogió las manos en un gesto muy cariñoso.

Durante su intervención, además, Ayuso agradeció en su discurso a la reina Letizia que la Corona esté siempre al lado de los españoles "en la celebración y en la adversidad", como demostraron durante su visita ayer a los damnificados por la DANA: "son un ejemplo para todos nosotros".

María Rey, presidenta de la APM, despejó cualquier duda y criticó el uso que se da a las redes sociales para desinformar. "Me uní a Twitter en 2011, me pareció una herramienta de comunicación poderosa pero con el tiempo me ha ido expulsando. Al principio fue el odio y ahora la desinformación. Hoy tengo una prueba evidente del riesgo de usarlo como fuente (...) Yo estaba allí y todo fue profesional y cordial, explicó.

"Simplemente la Reina se dedicó a atender a todas las personas que la reclamaban. Eso es lo único noticioso: la Reina es cada vez más ella, más accesible. Resto, nada que ver con la realidad que viví en primera línea. (Por si a alguien le interesan los hechos)", sentenció.