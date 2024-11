Estopa desvela la reacción de los Reyes a su selfie viral: "Son súper majos"

Premiados por su trayectoria en el mundo de la música después de 25 años triunfando sobre los escenarios, los hermanos Muñoz, Estopa, no dudaron en hacerse un selfie con sus Majestades que compartieron en redes sociales y rápidamente se convirtió en viral, no solo por la idea sino también por la sonrisa divertida y la actitud desenfadada con la que tanto el Rey como la Reina han posado.

Entre bromas y reconociendo que "mejor oportunidad que esta no se va a tener y hay que inmortalizar las cosas", José y David han comentado el momentazo ante las cámaras de Europa Press, revelando cómo fue su conversación previa al selfie con Don Felipe y Doña Letizia: "He pedido permiso. Les he preguntado. ¿No os importa verdad? Y luego he pedido permiso para subir a redes y también. Se la he enseñado antes y... Aprobación 'Real', totalmente" han asegurado entre risas.

Como confiesan, ha sido un momento "raro, raro" tener a Don Felipe y a Doña Letizia tan cerca, pero "son muy majos". "Queda en privado, pero lo que sí puedo decir, lo que parece, que son súper majos. Son súper majos. Son gente normal" han afirmado. "Con Don Felipe habíamos coincidido cuando era Príncipe, en los Premios Amigo, hace 20 y tantos años. La verdad es que es un tío más majo.. Y Letizia, pues es una crack. ¿Qué voy a decir? Si es que es justo lo que parece. Es lo que se ve" han desvelado.

Posteriormente han cantado su mítica canción 'Como Camaron': "Cantar una canción así en frío, se da todo como cuando pisas el acelerador de un coche eléctrico, que se ponen todos los caballos de golpe. Pues eso es lo que nos ha pasado. Con muchos miedos, no sabíamos si la guitarra iba a estar afinada, no sabíamos qué iba a sonar porque tampoco hemos venido a probar sonido... Ha sido como un salto sin red" han confesado.

Una vez finalizada la canción, Don Felipe ha subido al escenario, y entre bromas reconoció que su participación iba a ser menos festiva que la de los cantantes, confesando que ese "hubiese sido un buen final" y no precisamente por el discurso que se procedía a pronunciar. "Lo siento", dijo riendo despertando carcajadas entre el público asistente.