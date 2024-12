Los Reyes ya están en Italia: la Reina Letizia muy elegante en blanco para su encuentro con los españoles

Don Felipe y Doña Letizia ya se encuentran en Roma para su viaje de Estado a Italia, y que es el segundo viaje oficial que realizan en 2024. Un viaje que no solo les llevará a la capital del país, sino también a Nápoles, y que se enmarca dentro de las buenas relaciones de las que gozan los dos países, lazos que tienen una larga tradición histórica.

Después de ser despedidos con honores en el pabellón de autoridades de la T-4 del aeropuerto de Barajas, los Reyes han aterrizado en el aeropuerto de Fiumicino, donde han sido recibidos por la subsecretaria de Asuntos Exteriores, María Tripodi.

Aunque Doña Letizia ha subido al avión con un look compuesto por unos pantalones grises, botines de tacón sensato y abrigo negro, se ha cambiado de vestuario a bordo y ha elegido un total look en blanco compuesto por un abrigo nuevo tipo batín de Hugo Boss, y un traje pantalón de Mango, también nuevo en su armario. Lo ha combinado con un clutch y zapatos en dorado de Magrit y pendientes de la firma valenciana Sure Jewels.

El primer acto de la tarde ha sido la visita a la Real Academia de España en Roma, asentada en el complejo conventual de San Pietro in Montorio, donde se ubica el famoso templete de Bramante, y donde han tenido un encuentro con la Asociación de Hispanistas italianos con motivo de su 50 aniversario.

Posteriormente, se han desplazado hasta la residencia del embajador de España en Roma, Miguel Fernández-Palacios Martínez, donde han tenido un encuentro con unos 500 españoles residentes en Italia pertenecientes a diferentes ámbitos y a quién el Rey ha dado las gracias "por venir esta tarde a nuestra –y vuestra− embajada en Roma, por esta cálida bienvenida a un país tan próximo, cercano y querido, en el que, sin duda, os habéis integrado y en el que os sentís bien acogidos. Nos alegra muchísimo poder conoceros y saludaros personalmente y tenemos muchas ganas de que compartáis con nosotros vuestras experiencias aquí".