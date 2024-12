Lo más Royal de 2024: de las enfermedades de Carlos III y Kate Middleton a Federico X, nuevo rey de Dinamarca

12 / 13

El arresto de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Merit de Norueg

Ha sido uno de los escándalos del año. A mediados de agosto, Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue detenido en Oslo bajo acusaciones de causar lesiones a una persona. El propio Marius confesó “Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que, a lo largo de mi crianza y mi vida adulta, he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora reanudaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio".