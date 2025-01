La "razón desgarradora" que lleva a Carlos III a alejarse de Kate Middleton

El año 2024 marcó un antes y un después para la monarquía británica, con desafíos personales de gran envergadura que afectaron a sus principales figuras. Tanto el rey Carlos III como Kate Middleton, princesa de Gales, fueron diagnosticados con cáncer a principios de ese año. Este difícil trance no solo impactó en su salud, sino que también dejó una huella en la dinámica interna de la familia real, estrechando los lazos entre el monarca y su nuera.

Kate Middleton confirmó recientemente, a través de un comunicado, que se encuentra en remisión. Por su parte, Carlos III sigue recibiendo tratamiento, aunque los detalles sobre su evolución han sido limitados debido al habitual hermetismo de la Casa Real. Sin embargo, según las informaciones publicadas por The Mirror, esta experiencia compartida ha acercado significativamente a ambos, consolidando la relación entre el soberano y la futura reina consorte.

La visión de Carlos III sobre Kate Middleton

Desde su diagnóstico de cáncer, tanto Carlos III como Kate Middleton han enfrentado un camino lleno de incertidumbres. Sin embargo, esta experiencia parece haber solidificado su relación. Según The Mirror, el monarca es plenamente consciente de la importancia de la princesa como uno de los pilares de la institución, una figura esencial para la estabilidad y la conexión con las nuevas generaciones.

En los últimos meses, Carlos III no ha escatimado en elogios hacia Kate Middleton. En la biografía autorizada del monarca, escrita por Robert Hardman, se recoge un pensamiento del rey que refleja su admiración: "Kate está haciendo un trabajo maravilloso, tanto con sus deberes reales como con la crianza de mis nietos". Estas palabras destacan el reconocimiento del monarca a la labor de la princesa como un elemento clave para la estabilidad y popularidad de la monarquía.

De acuerdo con el biógrafo, Carlos III ha sabido "jugar sus cartas" con Kate, evitando cualquier tipo de desencuentro que pudiera poner en riesgo la imagen pública de la familia real. Hardman subraya que esta postura es estratégica: el rey considera a Kate una "piedra angular" para la continuidad de la Corona y uno de los miembros más queridos por la opinión pública.

La razón detrás de su silencio

A pesar de su admiración, Carlos III ha optado por no ofrecer consejos a Kate Middleton sobre su futuro papel como reina consorte. The Mirror asegura que estos motivos responden a una "razón desgarradora", que el experto Christopher Anderson define como un "miedo personal" del monarca. Anderson explica que el rey teme que dar orientación a su nuera "simplemente daría oxígeno a la idea de que podría no estar aquí mucho más tiempo, y Carlos III tiene la intención de permanecer en el trono durante los próximos años".

Carlos, que esperó más de 70 años para ascender al trono, tiene la intención de mantenerse en el cargo durante los próximos años. Este sentimiento ha llevado al soberano a mostrarse cauteloso, evitando cualquier gesto que pueda interpretarse como un adelanto de su posible retiro.