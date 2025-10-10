El príncipe Harry y Meghan Markle confiesan la preocupación sobre el futuro de sus hijos Archie y Lilibet

El príncipe Harry y Meghan Markle fueron protagonistas, cual estrellas 'hollywoodienses' en la gala Project Healthy Minds (Proyecto Mentes Saludables), donde los duques de Sussex han sido galardonados por su trabajo en la Fundación Archewell, recibiendo el premio 'Humanitarios del año' en una gala anual que "reúne a líderes culturales, artísticos, empresariales y cívicos para promover la concienciación sobre la salud mental con el objetivo de destacar el poder transformador de la comunidad para fomentar nuevas conversaciones sobre la salud mental y dar forma a las perspectivas culturales".

La pareja fue la última en llegar a su alfombra roja, y allí se pudo ver el guiño a Giorgio Armani de la ex actriz, que lució un look minimalista y "total black" con un elegante traje de chaqueta entallada de seda y pantalón de corte recto negro, que combinó con un clutch negro también de Armani, salones en el mismo tono, y un collar tipo cadena de eslabón en oro de Anine Bing.

Ya en el escenario, la pareja protagonizó un momento emotivo cuando dedicó el discurso de agradecimiento del premio a sus hijos, Archie y Lilibet. "Nuestros hijos Archie y Lili solo tienen seis y cuatro años. ¿Pueden creerlo? Por suerte, aún son demasiado pequeños para las redes sociales, pero sabemos que ese día se acerca y, como tantos padres, pensamos constantemente en cómo aprovechar los beneficios de la tecnología y, al mismo tiempo, protegernos de sus peligros", comentaron.