Falda de cuero y blusa con transparencias: el look de contrastes de la Reina Letizia en el Teatro Real de Madrid

Nuevo compromiso institucional en una semana intensa para la Reina Letizia, que ha asistido este jueves a la celebración del 40º aniversario de la Fundación CEOE, que pone en valor el papel de las empresas españolas como actores relevantes en el avance, la modernización y el bienestar de la sociedad española.

Un acto presentado por Joaquín Prat, que ha tenido lugar en el Teatro Real y ha contado con la presencia de diferentes rostros relevantes de la política, la empresa y la sociedad española, en el que ha estado acompañada por el presidente del Senado Pedro Rollán; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, y los patronos de la Fundación CEOE y vicepresidentes de CEOE, entre otras personalidades.

Se ha concedido el premio "Fomento del emprendimiento" a Marina de Empresas, que ha recogido Hortensia Roig, presidenta de Escuela de Empresarios (EDEM); el "Impulso al compromiso social", concedido a Cáritas Española, que ha recogido Manuel Ramón Bretón, presidente de Cáritas Española y "Apuesta por el talento", concedido al Tour del Talento, de la Fundación Princesa de Girona, que ha recogido Francisco Belil, presidente del Patronato de la Fundación Princesa de Girona.

Para esta ocasión, la Reina ha impactado con un "mix&match" protagonizado por un nuevo estreno, una blusa en color gris perla ligeramente transparente, de tejido fluido, mangas abullonadas, maxi lazada al cuello y puños marcados con cierre de un solo botón, de la temporada pasada de Hugo Boss. Lo ha combinado con una falda de cuero negra, de largo midi, bolsillos laterales y cinturón ancho a juego de Hugo Boss, que estrenó en 2022, en una reunión de trabajo con miembros del Consejo Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid. Para combatir la fría mañana en Madrid, ha elegido un abrigo negro de paño de Carolina Herrera, que ha lucido sobre los hombros.

No ha sido el único estreno de la jornada ya que ha lucido unos salones nuevos de piel en color negro, contacón geométrico y lengüeta marcada con adorno metalizado de la firma italiana Tod's, que ha combinado con el modelo Victoria Insignia de Carolina Herrera que estrenó también en 2022 y que es uno de sus favoritos. En cuanto a los complementos, no ha faltado su anillo de Coreterno y unos pendientes de aro dorados.