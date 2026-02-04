Doña Letizia ha presidido el acto institucional del "Día Mundial contra el Cáncer", una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la que es Presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de su Fundación. Un acto donde se ha presentado un nuevo modelo de humanización, basado en las prioridades que los pacientes oncológicos y los familiares han identificado como aspectos esenciales para recibir un trato más humano durante su tratamiento. Además, se ha contado con el testimonio de varios pacientes que han contado sus vivencias personales y su experiencia con el cáncer desde distintos puntos de vista.

Para esta ocasión, la Reina ha vuelto a apostar por un look discreto para poner la atención en el mensaje y no desviarla en su vestuario, que es la tónica que sigue últimamente para este tipo de actos. Una estrategia con la que plasma su compromiso y su respeto enfocando la atención en sus palabras. Ha elegido un elegante y sobrio vestido negro de punto de la firma COS, que estrenó en el año 2020 para entregar los Premios Nacionales de Investigación 2019. El vestido es de manga larga y original cuello asimétrico, drapeado en la cintura y pespunte lateral que cruza en la zona del pecho y que ha rematado con un cinturón negro ancho y. Como complementos ha lucido unas botas altas de color negro de Steve Madden, perfectas para un frío día de invierno en Madrid, abrigo negro, bolso negro de Carolina Herrera y ha vuelto a lucir los pendientes de diamantes estilo "ear cuff" que estrenó en la Pascua Militar de principios de año, de Tous Atelier.

La Asociación, entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde 1969, integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 500.000 socios y casi 1.000 profesionales.