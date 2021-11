Nuria Fergó ha sido la encargada de hacer entrega de un cheque por valor de 80.000 euros a Unicef España para ayudar a los niños más necesitados. Es una iniciativa que viene haciendo El Corte Inglés desde hace 11 años gracias a los fondos obtenidos con la campaña de "Juguetes Solidarios", que se ha llevado a cabo en los diferentes centros como en su web, durante el año 2020.

La malagueña estaba encantada he haber sido la madrina de este acto benéfico. "Ha sido un placer que hayan contado conmigo para esta labor tan bonita le conté a mi niña que formaría parte de este equipo. Se lo conté a mi niña, y le hizo mucha ilusión que lo hiciera".

Nuria, según contó, está muy ocupada en un proyecto que dentro de poco saldrá a la luz. "Va a ser lo más especial de mi carrera, estoy trabajando muy a fondo y estoy muy feliz. No puedo adelantar nada, tan solo puedo decir que hay que estar pendiente de mis redes. Ahí iré soltando pildoritas. Es lo más especial de mi carrera". De esa manera lo explicó.

Con sus antiguos compañeros de OT, Nuria Fergó mantiene una cordial relación. "Han pasado 20 años de aquello, tenemos un grupo de WhatsApp ,y aunque no nos veamos porque cada uno tiene su vida, sí estamos en contacto. Es una relación para toda la vida. Ahora mismo no es que no nos veamos, es que no veo ni a mis íntimos por falta de tiempo. Ahora estoy sola en Madrid con mi hija, menos mal que mi madre pasa temporadas y me echa una mano. Hace 2 años que me vine con ella, ya tiene 10 años y está encantada en su nuevo colegio. No sé sí será artista, tiene buen oído, pero también es muy tímida, ya se verá. De momento ahora ya estamos pensando en la Navidad, que será muy familiar. Estoy deseando ir a Nerja, con los míos".

A la artista no le gusta hablar de su vida sentimental, y al preguntarle cómo estaba su corazón, así lo describió: "Latiendo y rojo como el traje que llevo puesto, feliz, porque tengo amigos que me adoran, y me siento muy privilegiada por todo el mundo que me quiere. Sigo con la misma persona de hace tiempo y tan solo repito que estoy feliz". No se ha planteado volverse a casarse, aunque tampoco lo descarta. "Si me apeteciese no me importaría, pero no es una cosa que necesite. Lo que tengo muy claro es que, desde que tengo a Martina, ya es suficiente, no quiero mas hijos. Disfruto mucho de ella, y he tenido la suerte de poder dedicarle mucho tiempo, para mí eso es fundamental".