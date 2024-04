Aitana y Sebastián Yatra se reconcilian

Todo apunta a que la pareja después de un paréntesis Aitana Ocaña y Sebastián Yatra han decidido retomar su relación.

No se esconden, se les ha podido ver juntos por Madrid almorzando y aparte también han viajado a Estados Unidos, donde han disfrutado de un partido de baloncesto de Los Ángeles Lakers. Una imagen que el propio Yatra, ha subido a Instagram: "Si no vas a ir a gritar y saltar de tu silla, mejor no vayas", escribió.

La cantante para la ocasión escogió una cazadora de cuero con botas altas, un look totalmente rockero. Parece ser que el motivo de la ruptura fue una infidelidad por parte del cantante , así lo confesó en su momento.

En la actualidad vuelven a disfrutar del amor, y habrá que esperar su duración porque el colombiano, cuando rompió con Aitana, reconoció que más de una año con la misma persona no aguanta.