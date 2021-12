Todo comenzó este fin de semana, cuando Socialité, programa presentado por María Patiño, emitió unas imágenes publicadas en redes sociales por el actor Juan José Ballesta en las que se le veía de copiloto en un coche que circulaba a más de 180 kilómetros por hora.

Si bien el intérprete de El Bola y aspirante de MasterChef no conducía, sino que lo hacía un amigo, el actor sí decidió a pesar de ello subir el vídeo a redes sociales, con el mal ejemplo que ello con lleva.

Tras criticarlo en el programa, ahora ha sido el propio Juan José Ballesta quien ha arremetido personalmente con María Patiño a cuenta de un disgusto reciente de la presentadora y que, pese a haber ocurrido en el plató, se refiere más bien al ámbito personal.

"No me alegro de lo que te ha pasado en tu programa pero ya te vale hacerme esto a mí, espero que te des cuenta del daño que haces con este tipo de programas por cuatro putos euros", respondió Ballesta.

El actor se refería a una desafortunada broma del propio Socialité a Patiño este fin de semana asegurando que tenía unas fotos comprometidas de su marido con otra mujer, cuando en realidad hablaban en tono distendido de uno de sus ídolos, el actor Bradley Cooper. Un intento de tomar el pelo a Patiño que se saldó con una sonora reprimenda y con la periodista quitándose el micrófono y saliendo del plató.

Ballesta quiso aprovechar esto y arremeter contra Patiño, a quien llamó "boca sucia" y la emplazó a verse en un "McDonalds", augurando así escaso futuro al programa de Telecinco y en particular a su presentadora. "Creo que es delito y ya que soy tan buena gente y tan humilde para que no se aprovechen. No vamos a dejar que nos destruyan", dijo también a modo de respuesta a Europa Press tras colgar el vídeo riendo a toda velocidad que más tarde salió en televisión.

"Más vale que no te acerques a mí en ningún evento que coincidamos, que a mí me importa tres cojones lo que te manden. Ha salido por tu boca esa que tienes sucia [sic] y cada uno es consecuente de sus actos", fueron parte de sus palabras en redes sociales.

El lunes, aprovechando la fiesta de la Constitución, María Patiño ha contestado a Ballesta asegurando que "no hay nada menos humilde que recalcar que uno es humilde". La presentadora, a quien "no le gusta el tono" de sus palabras, cree eso sí que "a este chico deberían de asesorarlo bastante mejor, porque, fundamentalmente como él ha dicho, porque es una persona pública. Ha quedado bastante evidente quién ataca a quién".