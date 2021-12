Alejandra Rubio se somete a Rocío Carrasco y acorrala en directo a Raquel Mosquera

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y uno de los detonantes de la gran bronca que separa a Terelu y Carmen Borrego, defiende en público a Rocío Carrasco. Con el nuevo programa en el que abrirá en directo los contenedores de objetos de su madre a punto de emitirse, la nieta de María Teresa Campos trata de subirse al carro del éxito asegurando lo mucho que conoce a Rociíto.

Alejandra Rubio asegura que Rocío Carrasco ha sido como una tía para ella y ha criticado duramente a Raquel Mosquera por mostrarse crítica contra la hija de "la más grande". Recordemos que Rociíto dudó del estado mental de Raquel Mosquera en la primera entrega de su docudrama, poniendo en duda la felicidad de su padre con la peluquera.

El episodio más dramático que narró Rocío fueron las supuestas "eses" que Pedro Carrasco hacía conduciendo, dando a entender ciertas conductas extrañas de su padre. Además, también subrayó que al no estar de acuerdo con su relación con Antonio David llegó a propinarle una bofetada en una ocasión. Unas declaraciones que favorecieron y hasta provocaron que Raquel Mosquera recayera de su enfermedad y fuera ingresada por un nuevo brote.

Todo sucedió en Viva la vida, programa al que Rocío Carrasco llamó en directo para hablar del citado programa, El último viaje de Rocío. Mosquera desmentía los episodios narrados por Carrasco, se quejó de lo mal que dejó la hija a su padre y lamentó que éste, fallecido ya, no pudiera defenderse. Sin embargo, Alejandra Rubio se creyó en posesión de una versión mejor y más importante que la de la mujer del propio Pedro Carrasco.

"Raquel, tú has insinuado cosas muy feas. Aquí venimos a trabajar y si estamos hablando de este tema tenemos que remar todos a favor. Yo no tengo ningún problema contigo pero puedo tener mi opinión", dijo muy solemnemente la hija de Terelu Campos.

Y es que Alejandra Rubio cree a pies juntillas a Rocío Carrasco. "Si estuviera Pedro aquí se sabrían muchas cosas y lo arreglaría por su hija porque es su hija. Para mí se han insinuado cosas tan fuertes…Y Rocío ha mentido porque tú lo dices, pero ¿por qué no tengo yo derecho a creer a Rocío? No me quiero meter más, pero es injusto que se deje de mentirosa a una persona que cuenta su verdad y la verdad de su padre. Raquel ha sido clara, pero ¿no fue clara Rocío en el documental?", aseguró en directo ante una incrédula Raquel Mosquera.