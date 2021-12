La Nochebuena de las Campos en peligro por unas polémicas imágenes de Carmen Borrego

La navidad en casa de las Campos podría estar en peligro. Los enfrentamientos entre Carmen Borrego, su hermana Terelu y su sobrina Alejandra Rubio habían cesado durante las últimas semanas, motivo por el que finalmente toda la familia se reuniría junto a María Teresa Campos. Sin embargo una información aportada por Kiko Hernández podría reavivar la guerra entre ellas y por tanto poner peligro una noche tan especial para la matriarca.

Según los datos aportados por el colaborador, la hermana pequeña de las Campos se habría reunido con el director de una famosa revista. Durante la velada, Carmen habría "rajado lo más grande" de su hermana Terelu y de su sobrina: "No, no creo que la palabra sea ‘rajando", dijo Carmen, asegurando que aunque habló de su familia, no lo hizo en malos términos.

En las imágenes mostradas por Sálvame y captadas por un testigo que se encontraba en la misma terraza que Carmen y su acompañante, se la escucha "un poco derrotada", con actitud "súper negativa", mientras se "desahoga" sobre Terelu y Alejandra. "Hablaba despectivamente de su sobrina, como recelosa", explica el testigo. Al parecer, se dirigía a Alejandra como "la niña" y se quejaba de que la polémica mediática la estaba dejando "en mal lugar" con el público.