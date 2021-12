Anne Igartiburu intenta cortar el surrealista alegato antivacunas de Paz Padilla

Paz Padilla, que acaba de anunciar su positivo en Covid, se ha convertido en "trending topic" en redes sociales por su surrealista discurso sobre el coronavirus y las vacunas.

Sucedió durante un directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte, en el que Paz Padilla, que va a presentar las Campanadas en Telecinco, confesó que había estado aislada porque ella también se contagió.

La presentadora de televisión desveló en ese directo que "ha sido muy triste, no sé cómo lo he pillado, ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos". Eso sí, ya se encuentra completamente recuperada tras pasar la cuarentena recomendada.

Y para demostrarlo, su surrealista discurso sobre las vacunas, el contagio y las distintas variantes del coronavirus, que pilló de improviso a unas incrédulas Anne Ibartiburu, que en un momento dado quiso frenarlo pero finalmente decidió mostarse cordial, y la propia Maria del Monte.

Anne Igartiburu, Paz Padilla y María del Monte sobre el pasaporte covid. @anneigartiburu_ @pazpadilla pic.twitter.com/S5dKyS7wRE — TODOtele (@todotele_) December 29, 2021

"Las vacunas no sirven para nada, es una proteína que te mete la spider [sic], por donde entra el virus pero la vacuna es la del bicho de luján [sic], y ahora tenemos el bicho ha mutado y tenemos la oritrón, y el bicho no entra por la puerta sino por la ventana y te meten la spider que es la de la puerta pero no sirve para la ventana, y por muchas vacunas que te pongan dos o tres te infectas".

La reacción de María del Monte, impávidas e incrédulas, es visible mientras una emocionada Padilla continuaba. Igartiburu hizo varios intentos de reconducir la conversación, pero Padilla seguía entregada: "Ahora han mutado en África, lo bueno que dicen es que allí se ha contagiado tanta gente y hay tanta inmunización que se piensa que es el final del covid".