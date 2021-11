Paz Padilla, apartada de nuevo de la programación de Mediaset

Paz Padilla desapareció de Sálvame para centrarse en la grabación del nuevo concurso de Cuatro A simple vista. Sin embargo, cuando no ha pasado ni un mes de su estreno, Mediaset ha decidido cancelar el programa debido a los malos datos de audiencia que ha cosechado. El nuevo espacio era la apuesta de la cadena en sustitución de Los teloneros pero no consiguió obtener un dato más allá del 3% de share. Eso sí, su cancelación no será inmediata, sino que está previsto que se emitan todos los que están ya grabados y hasta que finalice se emitirá a las 11.45 horas.

La cadena ha decidido emitir en su lugar un nuevo formato de First Dates, uno de los programas de más éxito de Cuatro. La nueva edición, que se llamará First Dates Lunch, no estará presentada ni por Paz Padilla ni por Carlos Sobera, sino por Jesús Vázquez, y cambiará las cenas por las comidas. El programa se emitirá en la franja de sobremesa y contará con un nuevo equipo de camareros , además de la reconversión del restaurante de First Dates en un nuevo punto de encuentro para personas que buscan el amor de sus vidas en un escenario más desenfadado.

Se trata de un nuevo varapalo profesional pero que se compensa con otra alegría, ya que Paz será la encargada de presentar las Campandas de fin de año en Telecinco junto a Sobera. Los presentadores pasarán la Nochevieja en Vejer de la Frontera (Cádiz) y tomarán el testigo de Sandra Barneda y Christian Gálvez, que despidieron el 2020 junto a los espectadores.

Aún no se conoce cuándo retomará Paz su trabajo en Sálvame, pero su carrera en televisión está teniendo multitud de altibajos. El pasado mes de junio se conoció que no formaría parte del jurado de la nueva edición de Got Talent. Cuando Lecturas publicó la noticia sobre su despido, numerosos medios se hicieron eco y otros como Voz Pópuli llegaron a apuntar que Paz Padilla generaba "mal ambiente" entre sus compañeros.

Aquella noticia, ahora confirmada, pilló desprevenida a Paz Padilla ya que, según fuentes de la revista, podría estar motivada por la última polémica que protagonizó durante el programa cuando hizo un desafortunado comentario a un concursante venezolano. "Yo muero con Carlos Baute y si este hombre es un fuera de serie en su país, pues que no salga y quédate allí. ¿Para qué has venido aquí si allí funcionabas?", le espetó a un concursante. Tal fue el escándalo que tuvo que pedir disculpas.