Las campanadas canarias de Nieves Álvarez: en La Palma y plátano en vez de uvas

Nieves Álvarez se encuentra en la isla de La Palma, y el motivo de su estancia es que dará las campanadas acompañada de Roberto Herrera para la comunidad canaria. La modelo está feliz por poder compartir esa noche con tantas familias que se han quedado sin casa a consecuencia del terrible desastre que han vivido por la erupción del volcán, que ha dejado a la isla devastada.

"Estoy viviendo una experiencia única e inolvidable. En el hotel en el que me encuentro, el Teneguía Princess, tienen acogidas a 380 familias y 50 niños que se han quedado sin casa. Cenaré con todo el equipo en una terraza y brindaremos, pero no habrá ninguna fiesta. Estaremos con los palmeros, para que no se sientan solos, y serán unas campanadas solidarias, y en vez de tomar las tradicionales uvas lo haremos con trocitos de plátano de La Palma. Es una situación muy peculiar, esta gente está en un hotel no para divertirse, es que es el único sitio que tienen para vivir hasta que se resuelva su situación. Estoy estudiando el guion, pero estoy segura que diré lo que me salga del corazón". Así lo contó durante la conversación telefónica que mantuvimos.

Nieves Álvarez está totalmente volcada con los palmeros, que están a la espera de poder tener una casa donde continuar viviendo. "Esta gente se merece una sonrisa y una esperanza, hasta que le lleguen las ayudas, y esperemos que les llegue pronto. Tendremos que estar muy pendiente todos porque es una situación extrema."

Sus hijos pasaran, como siempre, el Fin de Año con su padre, aunque este año en vez de irse a Italia, lo pasaran en Madrid al no tener todas las vacunas necesarias para poder viajar , ya que dos de sus hijos estuvieron contagiados.

Nieves tiene una buena amistad con Ana Obregón, que por culpa del Coronavirus, no puede dar campanadas con Anne Igartuburu, al haberse contagiado. "Le envié un mensaje nada más enterarme y enseguida me respondió. Estoy bien con un gran catarro, pero bien". Esa fue su respuesta.