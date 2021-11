José María Manzanares aclara los rumores de romance con Nieves Álvarez

Considerado como uno de los toreros más importantes de nuestro país, José María Manzanares no podía faltar a la entrega de los premios taurinos de la Peña Meninas de España celebrados en la capital. Allí se reunieron varios rostros conocidos de nuestro país como la infanta Elena, Mariló Montero, Santiago Abascal o Jaime Ostos, demostrando su firme apoyo al castigado sector taurino en estos complicados momentos.

El torero se convirtió en protagonista de la crónica rosa después de que su nombre haya salido ligado al de Nieves Álvarez a raíz de los audios que Mar Flores envió supuestamente a un paparazzi, traicionando a la modelo cuando mantenía un affaire con él. Manzanares quiso aclarar estas informaciones y dejar claro que nunca ha tenido nada más que una amistad con la presentadora.

"No tengo nada que decir de Mar Flores porque no tengo la fortuna de conocerla y no sé por qué puede decirlo, pero tampoco lo voy a preguntar porque no es algo que me interese mucho", confesó. También explicó que "Nieves es una amiga de hace muchos años y no he tenido nada con ella". "Hemos coincidido en muchas corridas de toros y eventos, pero nada. Es una gran amiga como tantos amigos que tenemos, muy respetada y la quiero mucho, pero no hay nada en ese sentido", añadió, desmintiendo así los rumores que aseguraban que podrían haber tenido algo hace años.

El periodista Carlos Pérez Gimeno reveló en esRadio información de primera mano de la modelo Nieves Álvarez, una persona extremadamente discreta que está muy afectada por haberse visto envuelta en el entuerto alrededor de Mar Flores, cuyo entorno ya ha dicho que los audios emitidos están manipulados.

"No entiendo lo de esta mujer, ¿por qué tiene que hablar de mí porque nunca hemos sido amigas y jamás he querido tratarla?", lamentó la modelo en declaraciones a Carlos Pérez Gimeno, que relató en esRadio cómo de pronto Nieves ha visto cómo la prensa y otros fotógrafos han comenzando a perseguirla a raíz de la polémica.