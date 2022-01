Los planes de boda de Sonia Ferrer y su novio policía

Sonia Ferrer y su novio, el inspector de la Policía Nacional Sergio Fontecha, anunciaron a través de la revista ¡Hola! que se casan. La pareja se conoció hace un año y ha decidido dar un paso más en su relación, ya que confiesan en un bonito posado para la revista que están muy enamorados. "Conocer a Sergio me pilló en un momento en el que yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme", confesó la actriz y presentadora a ¡Hola!

Su prometido Sergio Fontecha tiene 44 años, es licenciado en Derecho y Ciencias Policiales e inspector de Policía Nacional en Madrid. La feliz pareja tiene pensado casarse en verano de este mismo año, aunque tendrán que estar muy pendientes de los continuos cambios por la situación de la pandemia. Será el segundo matrimonio para ambos: Sonia estuvo casada seis años con Marco Vricella, padre de su hija Laura, y Sergio se divorció en 2016 tras dos años de matrimonio.

Han llevado su relación con la máxima discreción hasta que en abril de 2021 salieron a la luz unas románticas fotografías de la pareja besándose. Sonia se encontraba comiendo con una amiga en un restaurante del madrileño barrio de Salamanca cuando, de repente, apareció un furgón policial del que se bajaron tres agentes de la UIP de la Policía Nacional que trabajaban en la zona.

Uno de ellos era el novio de Sonia, que se acercó a charlar con ella durante unos minutos. La pareja se mostró discreta ya que había fotógrafos, pero él hizo un pequeño parón en su jornada laboral para saludar a su novia y darle un beso mientras sus compañeros esperaban pacientes.

Aunque al principio se mostraban algo incómodos con las preguntas, poco a poco llevan su noviazgo con naturalidad y de vez en cuando Sonia publica algunas fotos de ambos en las redes sociales. Fontecha, más discreto, mantiene su perfil de Instagram cerrado.

La pareja se conoció gracias a unos amigos en común: "Había quedado con un amigo en Madrid, estábamos tomando algo, vi a otro amigo que hacía tiempo que no veía y estaba acompañado por él. Nos saludamos, nos presentamos. Luego me escribió un ‘encantado de conocerte’, empezamos a hablar... y hasta ahora", confesó Sonia cuando se conocio la relación.