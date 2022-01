La traición (con ánimo de lucro) de Bigote Arrocet a Bárbara Rey

Tras las imágenes navideñas de Bárbara Rey y Bigote Arrocet en Semana, abundando en las preguntas sobre la relación de esta pareja de viejos amigos, aseguran desde ABC que la vedette y actriz está enfadada por los posibles negocios de su compañero y amigo al margen suyo.

Hace unos días se especulaba con la posibilidad de que Bárbara Rey viajase con Bigote a Chile para trabajar en el mismo proyecto empresarial del humorista. No obstante, ahora la actriz está molesta pensando que su amigo se ha lucrado con la exclusiva al margen suyo y sin que fuera conocedora de ello.

Bigote, al parecer, podría haber hecho negocio del asunto al margen de Bárbara tras el anuncio de su relación y las imágenes de ambos en un taller de pintura publicadas por Semana, y ella está replanteándose esa amistad que "Dios dirá si termina en algo más" con el humorista. En resumen: Bárbara posó para unas fotografías con Bigote pero ella no sabía que iban a salir publicadas en los quioscos unos días después.

"Te aseguro que no me ha estafado. Yo posé para esos fotógrafos aunque creí que el fin era otro pero ha sido la revista la que lo ha enfocado de esa manera porque les habrá parecido más interesante para su contenido, pero te aseguro que me quedo loca con todas las cosas que escucho", ha asegurado Bárbara Rey, negando los rumores de traición.

El paparazzi Diego Arrabal señaló en Viva la vida que las fotografías eran de agencia y era imposible que Bárbara Rey no supiera que tenían finalidad de lucro, extremo que la actriz también desmiente. Isabel Rábago, por su parte, afirmó en el mismo programa que ella, Bárbara, entendió "que está en un ambiente íntimo y privado. El miércoles va al quiosco y se encuentra con esa portada y se queda alucinada, no entiende nada. Se intenta poner en contacto con Edmundo y no sabe nada de él desde el miércoles".

De momento, los hechos son que el humorista no abandonó la casa de la vedette hasta el día 2 de enero, por lo que ambos pasaron el final de año y comienzo del siguiente juntos y en la casi absoluta intimidad.

En los últimos días de diciembre saltó la noticia: Bárbara y Bigote, antiguos amigos, llevaban ya tres meses conociéndose sentimentalmente después de coincidir en Secret Story, reality en el que participó Bigote y en el que Bárbara ejerció de defensora de su hija Sofía Cristo. Fue en una fiesta de Navidad en el hotel Wellington de Madrid cuando ambos presumieron de una química y una complicidad más que evidente, revelando una posible relación secreta con la que ambos han estado jugando mediáticamente durante las últimas semanas.