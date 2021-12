Centrada en ultimar los detalles de su nuevo hogar, María Teresa Campos apenas se ha dejado ver públicamente en los últimos tiempos. Intentando mantenerse al margen de las noticias que ha protagonizado indirectamente estas semanas -la sorprendente relación de Edmundo Arrocet con Bárbara Rey y el distanciamiento entre sus hijas, Terelu y Carmen Borrego- la veterana presentadora ha reaparecido a punto de terminar 2021 y, rotunda, ha dejado claro que no tiene nada que opinar de la vida amorosa del hombre con el que compartió 6 años de su vida.

Además, Teresa ha restado importancia a la ausencia de Carmen en la tradicional cena de Nochebuena de las Campos tras haber estado en contacto con un positivo de Covid y, confiando en que la pandemia acabará algún día, nos ha dado la última hora sobre el estado de salud de su hija.

Una cena que, a su juicio, fue "muy bien" y transcurrió como estaba previsto, "en familia, como siempre y como todos los años". "Lo de Carmen, la verdad es que fue la primera que lo cogió hace tiempo ya", dijo María Teresa sobre su hija, que en todo caso ya está bien. Las recomendaciones médicas están ya a punto de cumplirse, ha dicho María Teresa, señalando que José Carlos, marido de Carmen Borrego, se mantuvo asintomático pese al contacto con un positivo.

María Teresa Campos no vio a Alejandra, su nieta, y Terelu Campos, su madre, hablando de la sonada ausencia de Carmen en Navidad. No especificó si no quiso o no pudo, y en todo caso no quiso hablar del tema: "Yo de eso no hablo. Feliz Navidad y feliz año nuevo", zanjó con contundencia.

Adivinando que la siguiente pregunta era relativa a Bigote Arrocet y Bárbara Rey, María Teresa aseguró con humor que "esa es la pregunta que no voy a contestar". "Punto uno, yo no tengo nada ver, nada que decir, no es una cosa de mi competencia y cada uno puede estar con quien quiera. Sí voy a aclarar una cosa y es que cuando hablen de este señor, en vez de decir el ex de María Teresa Campos, podrían decir cualquier otra cosa como por ejemplo el ex del 1,2,3, ¿no?".

En suma. María Teresa considera respecto a lo que hace Bigote "que siempre me tenéis que nombrar a mí y yo qué tengo que ver".