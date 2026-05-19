La UDEF registra la empresa de las hijas de Zapatero por el caso Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se encuentra registrando la empresa What the Fav, agencia de las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero después de que esta mañana trascendiese que el expresidente del Gobierno ha sido imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

Zapatero ha sido imputado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama por estos tres delitos y tal y ha adelantado Libertad Digital según fuentes jurídicas su declaración judicial podría producirse el próximo dos de junio.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital han afirmado que una de las tres mercantiles que está registrando la UDEF se corresponde con la mercantil vinculada a Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa.

La empresa de las hijas de Zapatero se trata de una agencia de comunicación dedicada a la realización de contenido sobre esports y ha colaborado para diferentes portales y diarios. Esta empresa estaría también vinculada con un portal venezolano llamado El Server donde se comparte contenido relacionado con el mundo de los videojuegos.

Por otro lado, las otras dos empresas que la Unidad de la Policía Nacional estaría registrando corresponden a Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Inteligencia Prospectiva se trata de una empresa "dedicada a la Prospectiva Tecnológica orientada a proyectos sociales", según su página web. Por su parte, Softgestor es una empresa dedicada a la asesoría y gestoría jurídica

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