Zapatero, imputado

El Día D ha llegado: José Luis Rodríguez Zapatero está imputado. El 2 de octubre del pasado año 2025 ya lo advirtió nuestro compañero Miguel Ángel Pérez: la Fiscalía Anticorrupción estaba tras los pasos del expresidente por una serie de operaciones de blanqueo de capitales a gran escala.

Miguel Ángel Pérez explicó entonces que Zapatero tenía "más que motivos para estar preocupado. Siempre se ha hablado de Zapatero como una pieza clave en distintas tramas de corrupción, estaba ahí sobrevolando, y parece que siempre, por una cosa o por otra, se iba escapando. Hoy sí te puedo decir que hay una investigación en curso contra José Luis Rodríguez Zapatero, porque la Fiscalía Anticorrupción considera que Zapatero sería una pieza esencial como intermediario en la presunta financiación ilegal del PSOE a través del régimen de Nicolás Maduro".

Nuestro compañero continuó: "La participación de Zapatero, según la información que tengo, se habría efectuado a través de testaferros, a través de cuentas bancarias en el extranjero, me hablan de una cuenta bancaria en Rusia. Zapatero habría hecho de intermediario para canalizar los fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro hasta cuentas bancarias en Rusia. Esa sería una de las líneas de investigación que está ahora mismo la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la UCO escudriñando".

El exlíder socialista se ha visto salpicado por varios escándalos de corrupción en los que aparece como una pieza clave, como, por ejemplo, el caso Plus Ultra.

El caso Plus Ultra

Este caso dio un giro a finales del pasado mes de diciembre cuando se produjeron varias detenciones en el marco de esta causa, entre ellas la de una figura clave, el empresario Julio Martínez Martínez Julito. Él es la llave que abre las conexiones entre la aerolínea Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero.

Distintos actores sitúan al expresidente del Gobierno como el cerebro del rescate del Estado a la compañía y como la persona que presionó al Ministerio de Transportes –entonces liderado por José Luis Ábalos– para que se llevase a cabo la operación por la que el Gobierno de Sánchez regó a Plus Ultra con 53 millones de euros.

Además, está su vínculo con Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julito. Esta compañía recibió de Plus Ultra la misma cantidad que, posteriormente, ésta pagó a Zapatero. Las sospechas se centran en saber si Análisis Relevante era una sociedad instrumental dirigida en la sombra por el expresidente del Gobierno.

El comisionista Víctor de Aldama denunció que Zapatero habría cobrado, presuntamente, 10 millones de euros en comisiones a cambio de impulsar el rescate a Plus Ultra. Un dinero que, según Aldama, iría destinado a sufragar la candidatura de Pedro Sánchez a presidir la Internacional Socialista, como finalmente sucedió.

Vínculos con la narcodictadura venezolana

La DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, lleva varios años investigando las conexiones del régimen venezolano con líderes internacionales. De hecho, el propio exjefe de los Servicios de Inteligencia chavista, Hugo el Pollo Carvajal, apuntó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, al que situó como uno de los hombres con los que la narcodictadura venezolana hacía negocios permanentes.

el Pollo Carvajal remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el corroboraba que Zapatero se benefició de una mina de oro en Venezuela a cambio de respaldar internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro. También son conocidos los vínculos del expresidente español con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, con los que habría realizado negocios relacionados con Pdvsa, la petrolera estatal del régimen venezolano.

El caso Fontanera

El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero ha aparecido en dos ocasiones en el procedimiento del caso Leire Díez, la fontanera del PSOE que, entre otras cosas, ofreció sobornos a varios fiscales anticorrupción a cambio de información sobre mandos de la UCO que investigan causas que afectan al partido.

Zapatero apareció primero en esta causa cuando el fiscal José Grinda reconoció ante el juez que pidió ayuda al expresidente del Gobierno para ser llamado a declarar en la comisión del Congreso sobre la Operación Cataluña. Grinda quería comparecer para defenderse de las afirmaciones que se habían realizado en la comisión sobre su supuesta participación en maniobras políticas y por eso contactó con Zapatero.

La segunda vez que el exlíder socialista aparece mencionado en el caso Fontanera se debe a su aparición en las notas de una reunión entre Leire Díez y el guardia civil Rubén Villalba, también implicado en el caso Koldo. En los escritos, Villalba señaló que un empresario conocido como Miguel Duch –en realidad Fangyong Du– era "íntimo amigo" de Zapatero. Hay que recordar que el CNI vinculó a este empresario con el aparato de espionaje chino y le denegó la nacionalidad española.



Fangyong Du también estuvo implicado en la trama Koldo, no solamente haciendo negocios con la compra de material sanitario durante la pandemia, sino también representando a constructoras que luego se llevaron contratos de obra pública del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Pero es que, además, este empresario chino fue la persona que gestionó el fichaje de Víctor de Aldama y de las hijas de Zapatero por Huawei.