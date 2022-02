Chabelita sentencia a su hermano y revela lo que más teme Kiko Rivera

Isa Pantoja contactó con El Programa de AR, del que es colaboradora, para hablar largo y tendido de la última incómoda entrevista del marrullero Kiko Rivera en Lecturas, de la que ahora dice desdecirse en parte. Isa, evidentemente descontenta con su hermano, duda del "perdón" de su hermano, que apenas ha convencido a nadie.

Ahora, la hija de Isabel Pantoja asegura estar "mucho mejor, con más fuerza" tras pasar unos días muy duros. Kiko Rivera aseguró haberla abofeteado tras un intento frustrado de suicidio en una polémica portada en Lecturas. Las disculpas de Kiko -dijo- "a mí no me ayudan para nada, sigo pensando igual, no ha cambiado mi pensamiento".

Isa ha analizado pormenorizadamente la conducta de su hermano. Y considera que "es cuando sale la entrevista, cuando se le echa todo el mundo encima y lejos de decir que va a echar un paso para atrás, sigue y se reitera en sus redes sociales". Ese factor, asegura, cuenta más que su forzado perdón posterior, uno que "no se cree nada".

Preguntada sobre el por qué de esa marcha atrás, Chabelita se manifiesta: "Estoy convencida de que la revista le dio un toque para que aclarara esto o tampoco tendría esa remuneración". Es más, cuando entró en Sálvame, "no era su objetivo pedirle perdón sino que efectivamente dijo esas cosas".

En suma, el perdón es falso, no le "vale"; "porque sé que todo esto es porque tiene miedo a que le vuelvan a rascar el bolsillo". Conciliadora pero contundente, cree que "por muchas cosas que me haya hecho, es mi hermano y le puedo perdonar, pero no se arrepiente".

Y anncia claramente que no se va a quedar callada. "La que se tiene que defender soy yo, no saco otros hechos y actitudes que ha tenido conmigo que él si se encarga de hacerlo".