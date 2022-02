La amistad de Antonio Canales con Olga Moreno y Antonio David Flores

Antonio Canales pasó unos días por Sevilla para recoger un premio a su trayectoria profesional, en el SIMOF. El bailaor estaba feliz por estar en su tierra y por recibir tantas muestras de cariño. "Estoy emocionado, porque el SIMOF es algo que he llevado en mi corazón desde siempre, hace más de 27 años. Tengo ya 60 años y noto un cariño especial de mi gente y de mi tierra. Me considero todavía un joven veterano. Ya a mi edad lo que quiero es daros las gracias también a los medios de comunicación, y a la gente en general, y verlos a todos felices. Y lo que me gusta es poder transmitir todo el amor que siento. Estoy viviendo un momento muy especial, lo veo todo de color de rosa. Estoy enamorado, pensé que este amor ya no iba a llegar a mi vida, solo puedo decir que el corazón me lo ha robado alguien de Asturias. Estoy viviendo a las afueras de Madrid en el campo, también voy a mi finca de Zamora y a la que tengo cerco de Utrera".

Así me lo contó durante la conversación que mantuvimos. A nivel profesional, tiene muchos proyectos. "Es muy probable que entre en MasterChef, también quieren que vuelva a Sálvame Deluxe de colaborador, estoy empezando a grabar mi película, voy a bailar con Miguel Poveda en el Teatro Real de Madrid, me voy a Roma con la compañía... No paro, es un nuevo renacer.

Antonio es muy amigo de Antonio David Flores y su mujer Olga Moreno, y al preguntarles por ello y por la situación tan delicada por la que estaban pasando, dijo que son los dos una maravilla como persona. "Soy muy amigo de ellos y ahora mismo nadie debería meterse, y eso que somos íntimos amigos. A Olga la quiero, antes no nos conocíamos, desde Supervivientes hemos hecho una gran amistad. Yo prefiero que me cuenten cuando quieran a preguntar algo que es muy delicado, y hay que respetarlo porque es incómodo. Y de verdad que somos íntimos".

Canales explicó que "Olga quiere su tienda, su mundo, y no quiere hablar, es muy prudente y muy cariñosa, y mientras se mantenga así hay que respetarla, y si cambia de opinión y decide pasearse a y contar sus cosas, es un problema de ella. Soy muy amigo de los dos y cada uno cuenta la feria como le va. Es un momento muy peliagudo para cada uno" .