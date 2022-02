Nagore Robles y Sandra Barneda rompen su relación

Nagore Robles y Sandra Barneda han terminado su relación tras seis años juntas y alguna que otra crisis amorosa. Fueron ellas mismas las encargadas de dar la noticia a través de sus respectivos perfiles de Instagram con una foto de ambas y el mismo texto: "El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil", comienzan.

"Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor, os pedimos respeto para ambas en este momento. Muchas gracias a todos", concluyen.

Su relación se dio a conocer en la primavera de 2016, cuando Nagore, conocida por colaborar en diversos programas de Telecinco, rompió con Sofía Cristo. A finales de 2019 comenzó una fuerte crisis que derivó en el fin de su noviazgo. Sin embargo, se dieron otra oportunidad. La aparición de Sandra Barneda en Planeta Calleja podría haber cambiado las cosas. "Enamorarme de ella es lo más fuerte que me ha pasado", confesó con lágrimas la finalista del Premio Planeta en los ojos a Jesús Calleja.

"Me enamoré cuando yo presentaba Gran Hermano VIP y ella estaba de colaboradora. Durante muchos años me he controlado mucho y fue como si me descorcharan. Ya no me importaba nada, me sentía por fin relajada y no tenía la sensación de estar ofendiendo a nadie. Nagore fue el detonante (…) Aguantar 5 horas de programa en directo juntas, sientes que tu cuerpo tiembla y tienes que esconderlo", confesó entonces.

La noticia ha pillado por sorpresa a sus miles de seguidores, ya que según desveló la revista Diez Minutos, la pareja tenía pensado someterse a un método de reproducción asistida llamado ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja) en el que una de las madres aporta el material genético y la otra lo recibe en su útero y lo gesta. De esta manera, ambas podrían participar de forma activa en la fecundación y en el embarazo.