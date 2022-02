Vicky Martín Berrocal pasa página: rompe con su novio portugués y busca casa en Madrid

Se confirma la ruptura de Vicky Martín Berrocal con el empresario portugués Joao Viegas. Según ha podido saber este medio, el que fue presidente del Sporting de Lisboa y la diseñadora ya no están juntos desde Navidades, con la española buscando casa en Madrid para instalarse en la capital.

Vicky Martín Berrocal pone así punto y final a tres años de amor con quien fue presidente del Sporting de Lisboa. Un amor que la diseñadora se tomó muy seriamente, como lo demuestra su traslado a Portugal para estar junto a su amor.

A sus 48 años, Vicky Martín Berrocal pasó a convivir con los cuatro hijos de Joao. Su hija Alba, que tuvo de su relación con El Cordobés, también realizaba abundantes viajes a Estoril para estar con su madre y su nueva familia.

Según ha podido saber esta publicación, los intentos de la pareja de seguir con su relación han sido infructuosos y Vicky Martín Berrocal ha tomado la decisión de vivir de nuevo en España, en concreto en Madrid.

La española viajaba periódicamente desde Estoril a España apara grabar El show de Bertin, que es emite en las autonómicas Canal Sur y Telemadrid, además de seguir gestionando su firma de topa.

En una reciente entrevista con el periodista Carlos Pérez Gimeno, en diciembre del año pasado, Vicky Martín Berrocal aseguraba que Joao - con el que se llevaba once años- era el hombre de su vida y seguía siéndolo, "por ahora". Un hombre discreto que "no posa delante de los medios porque no le gusta, es muy discreto. Él acepta que sea famosa, porque se enamoró de mí, es la mochila que llevo, y lo entiende y lo acepta", dijo hace escasamente unos meses.

"Es la relación más larga que he tenido desde que me separé de Manuel. Reconozco que Joao me lo ha hecho muy fácil. Portugal me ha acogido muy bien, pero yo soy más española que la bandera. Con los hijos de mi novio me llevo super bien, y Alba con toda su familia también. Cuando viajamos todos somos 10 y lo pasamos de maravilla. Por el momento no pensamos en boda, mi padre siempre decía que cuando las cosas están bien, mejor no tocarlas, aunque creo que me casaré yo antes que Alba, pero sí me encantaría casarme", dijo sobre su ya extinta relación.