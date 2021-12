La historia de cómo Vicky Martín Berrocal perdió más de 20 kilos

Los reclamos publicitarios para perder peso han repetido muchas veces esta leyenda con interrogación: "¿Quiere perder kilos? Haga como esta modelo… " Y junto al texto aparecía la figura de una atractiva mujer o un delgado caballero que, seguramente habían sido elegidos sin necesidad de seguir método alguno de adelgazamiento, utilizados como cebo. Pero lo que les decimos en este artículo es que Vicky Martín Berrocal, tan conocida desde que se casó con el matador de toros Manuel Díaz "El Cordobés" en 1997 y no dejó de aparecer en las revistas rosas y en los programas de televisión de iguales contenidos, es que en muy poco tiempo ha perdido los kilos que le sobraban, por lo menos veinte. ¿Y qué es lo que ha hecho?

La verdad es que Vicky "se lo ha currado bien" para ser objeto informativo en los medios. Su noviazgo con el mencionado torero se inició en 1993, tres años antes, por tanto, de su enlace. Tuvieron una hija, Alba, que ha cumplido en este diciembre veintidós años. Preciosa mujer que está ahora muy decidida a triunfar como modelo y ya ha cambiado de peinado y de "look" como se dice en los terrenos de la moda. Sus padres se divorciaron en 2001 pero quedaron muy amigos, algo no muy corriente entre parejas que rompen su vínculo.

Con su hija Alba | Archivo

María Victoria Martín Martín nació en Huelva hace cuarenta y ocho años. Viene utilizando desde que es un personaje popular como segundo apellido el segundo también de su padre, el ya desaparecido millonario empresario taurino José Luís Martín Berrocal. Guapa, muy simpática, ha sabido ganarse la vida sin recurrir a la herencia paterna, en calidad de diseñadora y empresaria del ramo textil. Y ya no es que en Sevilla, donde reside, haya triunfado en su tienda, donde ha exhibido desde que la abrió muy logrados vestidos nupciales y de otros estilos. Es que su notoriedad traspasó fronteras, asegurándose, por ejemplo, que hasta en Hollywood se interesaron por sus creaciones, caso de la actriz Uma Thurman. ¿Fue así o nos ha tomado el pelo?

La verdad es que mientras sus negocios iban en popa a toda vela, como rezaba aquel romance popular, era objeto de la admiración de algunos pretendientes. Tuvo amores pero de corto recorrido. Hasta que conoció hace diez años, presentados por una amiga, a un empresario portugués, Joäo Viegas Soares, unos años mayor que ella, quien la conquistó ya definitivamente en 2018. Tiene buena facha, millones, e influencia en sus variados negocios. Que esté divorciado de su esposa y tenga varios hijos no es obstáculo para que Vicky "flipara" al conocerlo. Ya llevan cuatro años viviendo en Lisboa, que es la residencia del novio. Y ella va a Sevilla semanalmente a cumplir con sus compromisos laborales. Ninguno de los dos ha dicho "mu" sobre su futuro matrimonial. Están bien como están. Cada uno, de momento, en su casa y en su ciudad, citándose cuando les parece. Así discuten menos.

Siendo como les apuntaba una mujer de físico llamativo empezó a ganar peso hace unos pocos años, lo que no cabe duda menguaba sus encantos, habida cuenta de que se exponía ante los fotógrafos muy a menudo. Ni corta ni perezosa se informó de cómo ir perdiendo kilos, al punto que ya hace meses que se plantó, pesándose en una báscula y, radiante, al comprobar que había perdido más de veinte. Su silueta evidentemente era otra.

Confiesa que se encontraba disgustada, infeliz, cansada cuando subía escaleras, sin dormir muchas noches. Le dijeron que estaba al borde de la obesidad. En Portugal, amén de compartir sus amores con Joäo, fue a una clínica de adelgazamiento. Sometida a una dieta, que ella dice no le resultó difícil de llevar, y poco a poco fue cambiando su vestuario, dejando de usar las tallas "curvy". ¡Aleluya! Había dejado de ser gorda, como recuerda la llamaban las compañeras de su colegio.

Lo interesante, que pueda servir a quienes están en su caso, es que está al frente de un movimiento denominado "Más grande que yo". Que defiende una alimentación y un modo de vida adecuados para no caer o librarse de la obesidad. A ella le ha ído estupendamente y quiere que, a los que padecen lo que ella sufrió, la imiten. Siento no poder facilitarles su dirección; la desconozco. Pero no les será muy complicado acceder a través de esas tan recurrentes redes sociales. No llevo comisión alguna. Simplemente me llamó la atención su caso y cómo lo ha afrontado.

Vicky Martín Berrocal | Archivo

Me complace verla todas las semanas en Canal Sur en un programa que presenta Bertín Osborne, y que con retraso también se emite desde hace pocas semanas en Telemadrid. Vicky colabora con el cantante en las entrevistas que realiza a personajes populares. Luce un espectacular palmito y cumple muy bien su función de copresentadora. ¡Olé por Vicky! No me apunto a su programa para obesos pero si me entero, lo haré a su club de "fans".