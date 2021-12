Vicky Martín Berrocal: "Joao es el amor de mi vida ahora"

La diseñadora Vicky Martín Berrocal protagoniza el movimiento "Más grande que yo", con el fin de cambiar la percepción de la obesidad. Vicky es la embajadora de esta iniciativa. Durante el acto de presentación, reconoció que ella ha tenido un problema de sobrepeso, y no de ahora, sino de pequeña y de adolescente, cuando estudiaba en Suiza. Y por eso en este movimiento de concienciación, su objetivo ha sido cambiar el relato y la percepción que la sociedad tiene en torno a la obesidad. "Es una enfermedad y hay que tratarla, y para eso hay especialistas. Ahora ha adelgazado 20 kilos, en 14 meses, lleva una dieta sana, hace deporte y come de todo, siempre con un orden. Todo esto impulsado por Novo Nordisk y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad.

Vicky está viviendo una de las mejores etapas de su vida junto al empresario portugués Joao Viegas Soares, con el que mantiene una sólida relación dese hace 3 años. Viven en Estoril, pero eso no es problema para venir a España cada semana para grabar el programa El show de Bertín, en Canal Sur y Telemadrid, y seguir adelante con su firma de moda. "En el colegio a veces me llamaron gorda, pero siempre hice caso a mi abuela, que me decía que por un oído me entrase y que por el otro me saliera, y así lo hice. Gracias al este carácter que tengo me fue muy bien. Siempre he defendido las tallas grandes, y en mi tienda te garantizo que da igual lo que pese la clienta porque siempre va a encontrar talla. Yo he tenido desee la 38 a la 48, cada uno tiene que tener la libertad de ser como quiera". Así lo explicó.

La andaluza está más guapa que nunca, se le nota lo enamorada que está. "Es la relación más larga que he tenido desde que me separé de Manuel. Reconozco que Joao me lo ha hecho muy fácil. Portugal me ha acogido muy bien, pero yo soy más española que la bandera. Con los hijos de mi novio me llevo super bien, y Alba con toda su familia también. Cuando viajamos todos somos 10 y lo pasamos de maravilla. Por el momento no pensamos en boda, mi padre siempre decía que cuando las cosas están bien, mejor no tocarlas, aunque creo que me casaré yo antes que Alba, pero sí me encantaría casarme".

Vicky lucía un anillo de brillantes que llamaba la atención. "Es el regalo que me hizo por nuestro segundo aniversario; antes no usaba joyas, me daban igual, pero reconozco que ahora me gustan mucho. La que me regaló por el tercer aniversario hoy no la llevo. Al día de hoy te puedo decir que Joao es el amor de mi vida ahora. Nos llevamos 11 años, y estamos muy bien. Hace unos días que me acompañó al cumpleaños de Tamara Falcó, y no posó delante de los medios porque no le gusta, es muy discreto. Él acepta que sea famosa, porque se enamoró de mí, es la mochila que llevo, y lo entiende y lo acepta".