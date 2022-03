El 'Deluxe' tergiversa la memoria de Rocío Jurado para que Rociíto venda entradas

Los esfuerzos de La Fábrica de la Tele, esta vez a través del Deluxe, por magnificar la ideología feminista del Gobierno llegaron la noche del viernes a otro de sus puntos culminantes con el especial Lo siento, mi amor, en el que se intentó rentabilizar la figura de la fallecida Rocío Jurado para vender entradas para el concierto feminista de su hija, Rocío Carrasco.

Un lacrimógeno especial en el que se trató de erigir a ‘la más grande’ como icono del feminismo tal y como lo entiende la productora que levantó polémica con el docudrama de Rocío Carrasco, una venganza contra su ex y contra su familia disfrazado de reivindicación social.

Esta vez, La Fábrica de la Tele hurgó en vídeos del pasado para mostrar a una Rocío Jurado resistente al machismo de su propio marido, Ortega Cano, a quien interrumpió en un vídeo de declaraciones a la prensa hablando de toros asegurando que "si no es por la vaca no existe el toro. A mí tanto machismo me apabulla". Una anécdota magnificada para reconstruir la figura de una de las cantantes más importantes de la historia de España según los intereses de la productora.

Poco importó a La Fábrica de la Tele que el nuevo líder de Mediaset, Borja Prado, haya tratado de enterrar la figura de Rociíto y los polémicos docudramas que, por otro lado, han agotado a la audiencia y llevado a Telecinco a la peor crisis de sus historia. Incluso se convocó a María Patiño para llorar en directo al recordar que la llamaron "mala madre" por no poder criar a su hijo.

De nuevo, un programa político e ideológico disfrazado de entretenimiento del corazón en el que se trató la figura de Rocío Jurado como una luchadora contra el franquismo y una de las primeras feministas del país.

La productora donde trabajan Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera insistió así en tergiversar a una figura única en los escenarios, aprovechando su libertad de palabra en los medios de comunicación, donde no tenía problema en hablar abiertamente sobre la educación sexual, la prostitución, la maternidad, el divorcio...

En sus canciones, Rocío Jurado cantaba al amor, desamor, pero también -se explicó- a temas que jamás había cantado una mujer, como la masturbación, la infidelidad, el sexo, el placer femenino… Ahora, el Deluxe del viernes se lo ha apropiado para beneficio propio y de su nuevo juguete, Rocío Carrasco.