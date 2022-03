Raquel Bollo abandona la televisión: "No tengo fuerzas"

Raquel Bollo parece haber agotado sus días en la televisión. Durante su intervención en Viva la vida, la colaboradora ha asegurado que no tiene fuerzas y que quiere alejarse de las cámaras.

"Me considero una mujer fuerte y tengo fuerzas pero las quiero gastar en mi vida de fuera. En mis proyectos e ilusiones, que me hacen sentir bien", ha dicho en el programa que emite Telecinco. La colaboradora se refería a la necesidad de desmentir continuamente las informaciones que se vierten sobre ella y al desgaste que eso conlleva.

Emma García preocupada por la poca energía de Raquel Bollo, le pidió que reflexionase un tiempo. "Demuéstratelo a ti, no demuestres nada a los demás. Que esa parte la llevas desde que empezaste y eso te martiriza. Sé que no es fácil, pero al final te conviertes en tu peor enemiga", le dijo.

Una de las razones fundamentales es el sufrimiento que provoca a su familia. "En el fondo me siento culpable por mis padres, pensando en cuándo se van a quedar tranquilos. Prácticamente, cuando llego a mi casa, no me quieren ni preguntar y me duele que sufran", ha dicho.

"Me alegro por todo el mundo y de los errores de los demás me preocupo. No me alegro. No quiero estar toda mi vida demostrando", dijo Raquel Bollo sobre su actitud ante la vida.

Detrás de todo, las informaciones sobre una cuantiosa deuda económica que Raquel Bollo y su pareja Mariano, deberían a su casera. Según Sálvame, habrían acumulado una deuda de 20.000 euros con facturas impagadas de luz, agua, gas y las propias mensualidades.

El casero también confesó al programa que le "han dejado unos muebles que son basura y han destrozado el césped. He tenido que cambiarlo todo". El programa recordó, en boca de María Patiño, que Raquel ya "perdió una casa que tenía en la playa y otra que tenía en Sevilla", por lo que su situación económica no sería muy boyante.