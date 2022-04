Antonio David Flores recuerda a María Patiño su "cita pendiente": "Te veré pronto"

Rocío Flores no está dispuesta a seguir soportando insultos y amenazas a través de las redes sociales. Por ello, la hija de Rocío Carrasco ha anunciado que tomará medidas legales contra todos aquellos que crucen la línea roja y que estos delitos no queden impunes. Una decisión que ha sido cuestionada por algunos compañeros de cadena como María Patiño, quien asegura que "esta realidad la viven muchos profesionales". Unas palabras que ha publicado junto a un reproche contra Antonio David Flores: "Su padre lo incentiva", ha escrito haciendo referencia a los vídeos que el exguardia civil publica en su canal de Youtube donde habla abiertamente sobre su pasado en Sálvame.

Antonio David no se ha quedado callado y ha compartido un texto en su cuenta de Twitter donde carga duramente contra la presentadora de Socialité y le recuerda que próximamente tienen "una cita" en los juzgados: "Me cuesta entender que una mujer abanderada mediáticamente en la lucha contra la violencia de género, con cierta repercusión social por sus actuaciones, no condene ese deleznable tuit. Igual lo haces desde tu trabajo como periodista de raza que eres en La fábrica de la tele y Mediaset, ya que en Twitter lo fomentas", comienza el texto, en el que pone en duda la profesionalidad de la periodista a la que pide que frene los ataques contra su familia.

Para el ex de Olga Moreno, María Patiño "practica la mala praxis periodística" y la acusa de jugar "a la provocación, la difamación, la injuria, la calumnia, el acoso y la incitación al odio". Una actuación que realiza en connivencia con La fábrica de la tele y utilizando a Mediaset "como arma": "Tienes una cita pendiente donde ya sabes, no olvides los vídeos donde me ves pegando los carteles con mi foto y la palabra maltratador", le recuerda, haciendo referencia a las palabras de Patiño cuando acusó al exguardia civil de estar detrás de la difusión de unos carteles en Málaga en los que se le acusaba de maltratador.

Esta no es la primera vez que Antonio David Flores reta a María Patiño con respecto a este tema. Hace unas semanas pidió a la comunicadora que enseñase "aquellos documentos" que demostraban que él imprimió y pegó esos carteles: "Enseña el vídeo en el que se supone que se me ve pegándolos. Aquella acusación de que había utilizado a mi propia hija para que pusiese una denuncia falsa en mi nombre".