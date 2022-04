Las claves de la ruptura de Antonio David con Marta Riesco: "Le ha venido que ni pintado"

La inesperada ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco sigue trayendo cola. En El Programa de AR, Marisa Martín Blázquez ha hablado largo y tendido sobre la versión que da el entorno amistoso del exguardia civil, y que apunta a que sin duda el ex de Rocío Carrasco se habría "agobiado" por la proyección mediática de su relación con la reportera.

"Me dicen que él estaba de un tiempo a estar parte agobiado con la deriva de su relación, porque de alguna manera pactó hacer la portada con ella pero presionado. Marta quería empezara a hacer vida normal y juntos", dijo la colaboradora de AR citando como fuente un amigo de Antonio David.

A ello se juntan otros muchos factores producto de la gran proyección mediática del asunto. "Marta dice públicamente que ella se quiere casar y tener hijos con Antonio David, lo que conociendo su situación le agobia todavía más".

Y está todo el despliegue mediático del cumpleaños, que "a él le vuelve a agobiar más por presentarse en un photocall y reconocer esa relación en público. Él quería ir más poco a poco, más lento y sin hacer alarde. El remate viene cuando Marta en Ya son las ocho, el día del cumpleaños, dice que se ha acabado la relación" a raíz del plantón de Antonio David.

¿El resultado? Que Marta Riesco le abandone "le ha venido que ni pintado". "Porque él ya ha petado. Tiene un caos en la cabeza, con su familia de Málaga -no su exmujer, porque no pinta nada-, Marta en Madrid... Está sobrepasado y no sabe qué hacer". Olga Moreno, eso sí, bajo ningún concepto fue la responsable de que Antonio David decidiera no acudir a la fiesta de cumpleaños de Marta Riesco.

Marta, por su parte y según Pepe del Real, "ha tenido que hacer un parón y sigue sin hablar con él desde el jueves pasado. Hace dos días decidió ir a su médico y por prescripción médica está descansando en casa".

La periodista Paloma Barrientos se sumó a ello y dijo que Marta Riesco "está mal, está con depresión, y está enamorada de Antonio David, que es el gran problema. El problema es que se enroca en el plantón de cumpleaños pero eso ya pasó".